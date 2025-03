Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat mit Susanne Kummetz eine erfahrene Managerin mit hoher Channel-Affinität für das Storage-Geschäft in Deutschland verpflichtet. Kummetz war seit Oktober 2022 als "Director Commercial Segment" bei NetApp beschäftigt. Zuvor arbeitete sie über 16 Jahre bei Hewlett-Packard (zuletzt als Director Imaging und Printing Germany) und seit dessen Aufspaltung in HPE und HP rund acht Jahre bei HP. Dort leitete sie zuletzt als Director Commercial and Consumer Channel Sales den gesamten indirekten Vertrieb in Deutschland.

"Es war mir wichtig, für den deutschen Markt eine starke Führungspersönlichkeit zu finden, die zusammen mit unseren Channelpartnern die nächste Wachstumsstufe einleitet", sagt Till Stimberg, der den Geschäftsbereich Data Services & Storage in der HPE-Region Central Europe leitet. "Susanne bringt genau die Energie und Erfahrung mit, die es dazu braucht."

Kummetz kann bei HPE auf einer soliden Basis aufbauen. HPE hat sein Storage-Portfolio zuletzt von Grund auf erneuert und vereinheitlicht. Das kommt bei den Kunden gut an. Mit dem nun als "HPE Alletra Storage" vermarkteten Portfolio erzielte HPE eigenen Angaben zufolge "das schnellste Produktwachstum der Unternehmensgeschichte". Im kürzlich abgeschlossenen ersten Quartal des Geschäftsjahres konnte erneut ein dreistelliges Wachstum des Auftragseingangs gemeldet werden.

"Mich hat beeindruckt, wie massiv HPE in den letzten Jahren in den Storage-Bereich investiert und sein Portfolio auf komplett neue Füße gestellt hat", sagt Susanne Kummetz. Sie freue sich darauf, diese Erfolgsgeschichte mit dem HPE-Team und dem HPE-Channel fortzuschreiben. "Wichtig ist mir dabei, dass wir die Stärken des gesamten HPE-Portfolios und unserer Plattform HPE GreenLake ausspielen. Storage ist ein kritisches Element von Cloud- und KI-Infrastrukturen - und wir sind wie kein anderes Unternehmen in der Lage, Kunden dafür integrierte Gesamtlösungen anzubieten."

Kummetz wird in Deutschland eng mit Deutschland-Chef Marc Fischer und den Verantwortlichen für Aruba (Katja Herzog), Server (Martin Epping), Hybrid Cloud (Axel Sidki) und den Channel (Annette Häge und Gerry Steinberger) zusammenarbeiten. "Mit ihrer Marktkenntnis, Führungserfahrung und strategischen Herangehensweise wird sie nicht nur unser Storage-Geschäft voranbringen, sondern auch eine wichtige Verstärkung unseres Führungsteams sein", sagt Marc Fischer.

Mehr zu HPE

HPE ist mit „Partner & Customer Days“ auf Tour

Stefan Brock erhält KI-Führungsrolle bei HPE

Channel Excellence Awards 2025: HPE bei Netzwerken top