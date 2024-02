Susanne Moosreiner hat bei der SEP AG die Position als CEO übernommen. Die hatte bisher Georg Moosreiner inne. Er hatte das Unternehmen 1980 mitgegründet. Sein Wissen und seine Erfahrung stellt er dem deutschen Anbieter von Data-Protection-Software auch weiterhin als Berater zur Verfügung.

2023 war das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte der SEP AG. Den eingeschlagenen Weg will Susanne Moosreiner fortzusetzen. Ihr Ziel ist es, das Wachstum kontinuierlich zu steigern und insbesondere die Weiterentwicklung des Kernprodukts, der Backup-Lösung "SEP sesam", voranzutreiben. Der Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung der Cloud-Fähigkeiten sowie der Sicherheit. 2023 kam zum Beispiel mit "Blocky4Sesam" ein Ransomware-Schutz hinzu.

Susanne Moosreiner ist seit 2002 bei SEP. Seit 2004 hat sie die Bereiche Finanzen, Personal und Marketing geleitet und war Mitglied des Führungsboards der SEP AG. In den letzten Jahren hat sie sich auf die Bereiche Finanzen und Personal konzentriert und ist an der Seite von Georg Moosreiner in die Rolle des Vorstands hineingewachsen. Zudem ist sie mit über 20 Prozent Anteilseignerin der SEP AG.

"Ich wünsche Susanne alles Gute für ihre neue Aufgabe", sagt Georg Moosreiner. "Durch unsere langjährige Zusammenarbeit und ihr Engagement für die SEP AG hat sie bereits bewiesen, dass sie dieser neuen Rolle gewachsen ist. Die Erfolge der letzten Jahre verdanken wir dem Einsatz unseres gesamten Teams und insbesondere ihrem Engagement. Ich freue mich, dass ich den Übergang weiterhin in beratender Funktion begleiten darf."