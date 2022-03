Im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres (1. November 2021 bis 31. Januar 2022) kletterte der bereinigte Umsatz von Suse um 16 Prozent auf 155 Millionen US-Dollar, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag, den 16. März 2022 in Luxemburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging hingegen um 14 Prozent auf 52,3 Millionen Dollar zurück - das war wegen des Zukaufs der Firma Neuvector am Kapitalmarkt aber auch so erwartet worden. Unter dem Strich reduzierte das im SDax notierte Unternehmen seinen Verlust um knapp die Hälfte auf 12,8 Millionen Dollar. Chefin Melissa Di Donato bestätigte die Jahres- und Mittefristprognosen des Spezialisten für Linux-Betriebssysteme. (dpa/rw)