Die ENO telecom GmbH hat zum 01. September 2017 die Geschäftsführung zusätzlich mit Sven Hollemann besetzt. Neben Bernd Horstmann übernimmt Hollemann in der Gruppe neben ENO auch für das Servicecenter ECC ESC International GmbH sowie den Expert Markt in Nordhorn die Verantwortung.

Hollemann verließ im Frühjahr 2017 seinen vorherigen Arbeitgeber Tech Data nach eineinhalb Jahren Managing Director Mobile Germany. Zuvor war er über 15 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen beim Broadliner Ingram Micro tätig, wo er zuletzt über sechs Jahre als Senior Director EMEA wirkte.

Gemeinsam mit Bernd Horstmann soll der Manager die Gesamtentwicklung der Unternehmensgruppe vorantreiben. Mit seinen exzellenten Fach- und Führungskenntnissen sowie seinem großen Netzwerk sei das Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt, ist sich die Inhaberfamilie Horstmann sicher.

Bernd Horstmann ist überzeugt: "Sven Hollemann wird unsere Unternehmensgruppe mit seinen fundierten Kenntnissen und dem breiten Erfahrungsschatz aus der Branche positiv in die Zukunft führen. Als Sportler weiß er nicht nur, was kämpfen heißt. Auch sind Erfolge ohne gutes Team nicht möglich. Diesen Teamgeist unseres Unternehmens wollen wir weiter fördern, um so gemeinsam mit unseren Partnern Erfolge zu feiern. Mit Sven Hollemann haben wir sowohl einen zielstrebigen als auch zuverlässigen Geschäftsführer verpflichtet." (rw)

