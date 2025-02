Schon kurz nach ihrer Gründung 1997 hat sich Adesso dem Finanzdienstleistungssektor verschrieben und bereits 1998 mit der Zurich Versicherung einen ersten großen Kunden aus dieser Branche gewonnen. Adesso hat damals ein digitales Bestandsführungssystem für Versicherungen entwickelt, so etwas gab es damals auf dem deutschen Markt noch nicht. Mittlerweile zählen über 95 Prozent der Versicherungsunternehmen in Deutschland zu Adessos Kunden.

In den letzten 25 Jahren hat das Dortmunder Softwarehaus eine ganze Palette an Versicherungsprodukten entwickelt. Vermarktung und Vertrieb dieser Lösungen obliegen der Adesso Insurance Solutions GmbH. Zu Beginn des Jahres 2025 hat die Versicherungstochter nun ihre Geschäftsleitung erweitert. Neu im Führungsteam ist Sven Schlünzen.

Er kam von dem Hamburger Systemintegrator Ikor. Davor arbeitete Schlünzen 14,5 Jahre lang bei Adessos erstem Großkunden, der Zurich Versicherung.

Als Geschäftsführer verantwortet Schlünzen künftig alle vertrieblichen Aktivitäten bei der Adesso Insurance Solutions GmbH. Er ist auch für die strategische Evolution des bestehenden Geschäftsmodells zuständig.

Außerdem möchte Schlünzen neues Marktpotential für Adesso erschließen, etwa im Plattformgeschäft. Die Zusammenarbeit mit Bestandkunden soll vertieft, das Partnergeschäft erweitert werden. In seiner neuen Funktion als Managing Direktor berichtet der Vertriebsleiter direkt an Andreas Nolte, den Sprecher der Geschäftsführung bei Adesso Insurance Solutions.

Über seinen neuen Arbeitgeber kann Schlünzen nur Gutes berichten: "Das ist ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit großartigen, kompetenten Menschen. Als Geschäftsführer Vertrieb werde ich die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt stellen"; so Schlünzen in seinem ersten Statement bei Adesso.

Der studierte Betriebswirtschaftler (MBA, Uni Köln) möchte die Herausforderungen seiner Kunden bestmöglich verstehen und diese Probleme danach gemeinsam lösen. Gleichzeitig ist es ihm ein Anliegen, das Unternehmen samt der Belegschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln, um nachhaltige Werte für alle zu schaffen.

Sein Chef Andreas Nolte freut sich über diese Verstärkung: "Mit Sven Schlünzen haben wir einen sehr renommierten und kompetenten Branchenexperten für uns gewonnen. Seine Erfahrung und sein Netzwerk werden uns helfen, unsere bestehenden Geschäftsfelder auszubauen. Mit ihm an Bord werden wir neue Märkte schneller als bisher für uns erobern", so Nolte weiter.



