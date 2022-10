Bei der Wortmann AG geht der Generationenwechsel in kleinen Schritten voran. Svenja Wortmann rückt aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand auf, dem nun sie und ihr Vater, Siegbert Wortmann, Gründer und bisher schon Vorstandsvorsitzendee der Wortmann AG, angehören. Ihre bisherige Position im Aufsichtsrat hat ihr Bruder Sven Wortmann übernommen. Neben ihrer Vorstandstätigkeit kümmert sich Svenja Wortmann derzeit hauptverantwortlich um den Marketingbereich und das Lizenzgeschäft des Familienunternehmens. Darüber hinaus ist sie Geschäftsführerin in weiteren Unternehmen der Wortmann Gruppe.

"Die kleinen und mittelständischen Familienunternehmen sind das Grundgerüst der Wirtschaft unseres Landes. Ich bin stolz und dankbar, dass meine Kinder diese Verantwortung nicht scheuen und gemeinsam mit mir und meiner Frau die Zukunft unseres Unternehmens mitgestalten wollen", sagt Siegbert Wortmann. Er wird das Unternehmen leiten, will aber mit der Veränderung die Führungsqualitäten seiner Tochter fördern, die bereits seit 2008 im Familienunternehmen tätig ist. Sie hat als Assistenz der Geschäftsführung bereits in den vergangenen Jahren immer mehr Verantwortung übernommen. Zuvor absolvierte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau und war anschließend in ihrem Ausbildungsbetrieb, der Gauselmann Gruppe in Espelkamp, drei Jahre lang tätig.

Sven Wortmann übernimmt den Sitz seiner Schwester im Aufsichtsrat. Der besteht neben ihm aus seiner Mutter Gabriele und Wortmann-Mitgründer Thomas Knicker. Der gelernte Bankkaufmann ist neben seiner Tätigkeit im Keyaccount und anderen Bereichen der Wortmann AG ebenfalls in weiteren Unternehmen der Gruppe bereits als Geschäftsführer oder geschäftsführend tätig.

"Die komplette IT Branche steht vor neuen Herausforderungen, die aber auch Möglichkeiten und neue Perspektiven mit sich bringen", erklärt Siegbert Wortmann. "Diese Chance möchte ich nutzen und zusammen mit meiner Tochter aktiv die Zukunft gestalten. Ihre langjährige Erfahrung in der Branche und auch der Fortbestand der Werte der Wortmann AG liegen mir sehr am Herzen."

Svenja Wortmann freut sich auf die neue Aufgabe, kennt aber auch die damit einhergehende Verantwortung: "Ich bin dankbar, dass ich von nun an mit meinem Vater gemeinsam im Vorstand arbeiten darf. Ich habe aber auch den nötigen Respekt vor dieser Aufgabe. Mit einer wertschätzenden und vertrauensvollen Zusammenarbeit werden wir diese Hürden gemeinsam meistern."

