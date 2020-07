Die kalifornische Muttergesellschaft Ingram Micro Inc. hat Svetlana Sorokina zur Geschäftsführerin der Schweizer Landesgesellschaft ernannt. In ihrer Funktion und als Mitglied des EMEA-Führungsteam ist verantwortlich für die Leitung der Schweiz. Sorokina berichtet an Mark Snider, Executive Vice President und Group President EMEA bei Ingram Micro.

Bereits seit 2012 arbeitet Svetlana Sorokina für Ingram Micro, zuletzt von Dubai aus als Marketing Direktor für die Regionen Naher Osten, Türkei, Afrika . Zuvor war sie für Distributor Aptec Gulf tätig, der 2012 von Ingram Micro übernommen wurde. Sie besitzt Abschlüsse in arabischer Literatur und Sprache der Moskauer Staatsuniversität sowie in Marketing der Amerikanischen Universität in Dubai.

Die Erfahrung des eigenen Teams und der Partner sowie profitables Wachstum und die Erweiterung des Portfolios an fortschrittlichen Lösungen und Dienstleistungen gehören zu Sorokinas obersten Prioritäten für ihr Team in der Schweiz. Laut Ingram Micro gilt sie als durchdachte, integrative und engagierte Führungspersönlichkeit, die den Menschen und der Unterstützung der Vertriebspartner im Rahmen eines wertschöpfenden Lösungsansatzes Priorität einräumt.

Wachstumspotenzial in der Schweiz

„Die energiegeladene, auf Wachstum ausgerichtete Denkweise von Svetlana und ihre starke interkulturelle Arbeitsethik werden sich für ihre neue Rolle in EMEA als unschätzbar wertvoll erweisen“, ist Mark Snider überzeugt. „Ihre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing von Advanced Solutions, kombiniert mit ihrem Wissen über Produkte und Technologien, wird ein größeres Engagement schaffen und mehr Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter, unsere Partner und deren Kunden aufdecken. Wir freuen uns sehr, ihren anhaltenden Erfolg zu feiern und heißen Svetlana in unserem EMEA-Führungsteam willkommen.“



„Ich freue mich darauf, das Schweizer Geschäft zu leiten und mich einem Team von hochmotivierten Menschen anzuschließen – aufbauend auf ihrem Erfolg und dem Erfolg unserer Partner“, sagt die neue Länderchefin. „Es ist äußerst wichtig, dass wir vorrangig unseren Mitarbeitern und Partnern zuhören, von ihnen lernen und sie in die Lage versetzen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um zukünftig erfolgreich zu wachsen.“

„Die Schweiz hat enormes Wachstumspotenzial für Ingram Micro“, so Sorokina weiter. „Wir werden mehr auf die Bedürfnisse unserer Partner und ihrer Kunden hören. Vom Großunternehmen bis hin zum kleinsten Unternehmen in allen verschiedenen Branchen. Wir sind bereit, gemeinsam erfolgreich zu sein und zu wachsen.“