Microsoft setzt weiterhin auf weibliche Führungskräfte. Nach dem Abgang von Sabine Bendiek als Deutschland-Chefin, wurde diese Stelle wieder mit einer Frau besetzt (Marianne Janik, ChannelPartner berichtete).

Auch die Positionen des COOs (Christine Haupt) und des HR-Chefs (Claudia Hartwich) in der Microsoft-Geschäftsleitung befinden sich in weiblicher Hand. Nun wurde eine weitere Stelle leitende Stelle bei Microsoft mit einer Frau besetzt. Swantje Schulze wurde am 1. Dezember 2020 zur neuen Global Lead, Telco Partner DTAG, berufen. Damit ist sie bei Microsoft für das gemeinsame Geschäft mit der Deutschen Telekom weltweit zuständig.

Schulze kommt von Oracle, wo sie fast sechs Jahre lang verschiedene Positionen bekleidete und dort unter anderem als Channel-Chefin die Region Deutschland (Februar 2017 bis August 2018) und zuletzt den gesamten Asien-Pazifik-Raum (September 2018 - September 2020) verantwortete.

Die Berlinerin kennt den Channel sehr genau, etwa aus ihren jeweils viereinhalbjährigen Engagements bei den Systemhäusern Cancom als Sales Director Software Solutions (2010 bis 2014) und bei Sysdat, wo sie von Juli 2001 bis Dezember 2005 die Lieferanten IBM und Oracle betreute. Außerdem hat sie - ebenfalls viereinhalb Jahre lang - als Sales Manager die Software-Group von IBM Deutschland geleitet (April 2006 bis September 2010).

Swantje Schulze hat ihr Studium an der Universität Göttingen mit einem PhD (Doctor of Philosophy) abgeschlossen.