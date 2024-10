Das nur 16 Millimeter flache Notebook des taiwanischen Herstellers liefert mit der integrierten NPU bis zu 47 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde (TOPS) NPU, genug KI-Leistung für intensive KI-Workloads wie Copilot+ und mehr. Acer verspricht durch die KI-Funktionen mehr Leistung, eine lange Akkulaufzeit und moderne Sicherheitsfunktionen für eine gesteigerte Produktivität.

Leistungsstarke KI-Performance

Das neue Acer Swift 14 AI (SF14-51) Notebook wird durch den neuen Intel Core Ultra Prozessor angetrieben, der die Verarbeitung über die CPU, die integrierte Intel Arc GPU sowie die Next-Gen Neural Processing Einheit (NPU) optimiert und so generative KI-Aufgaben beschleunigt. Die neue hybride Architektur aus P-Cores und E-Cores verspricht kompromisslose Leistung bei hoher Energieeffizienz und langer Akkulaufzeit.

Daneben unterstützen bis zu 32 GB LPDDR5X-8448 RAM und eine PCIe Gen 4 NVMe-SSD mit bis zu 1 TB die Prozessoren beim internen Datenverkehr. Schnelle und stabile Verbindungen in die Peripherie sind durch Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 gewährleistet. An Anschlüssen sind neben HDMI 2.1 auch zwei USB-A 3.2 und zwei USB-C 4.0 Ports vorhanden. Als Betriebssystem hat Acer beim SF14-51 Windows 11 Home aufgespielt, das bei vielen Admins nicht für Freude sorgt.

Brillantes OLED-Panel und Alu-Gehäuse

Als Display wählt Acer für das Swift 14 AI ein neues OLED-Display in 14 Zoll und einer Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln, was einem 16:10-Format entspricht. Eine Bildwiederholrate von 90 Hz, 100 Prozent DCI-P3 Farbgenauigkeit und HDR TrueBlack 500- sowie die Eyesafe 2.0-Zertifizierung sind technologische Schmankerln in dieser Preisklasse. Äußerlich glänzt das wahlweise in Steel Grey und Steam Blue erhältliche Alu-Chassis durch ein schimmerndes Icon. Das Touchpad hat zudem eine KI-Aktivitätsanzeige integriert.

Eigene KI-Apps und erweiterte Sicherheitsfunktionen

Per AcerSense-Taste erfolgt der Zugriff auf die KI-Apps, die unter anderem die Einstellungen vereinfachen, die Videopräsenz optimieren und die Kommunikation verbessern sollen. Der Acer Assist durchsucht und fasst privat hochgeladene Dokumente zusammen und unterstützt bei der Fehleranalyse am PC. Acer PurifiedView 2.0 und Acer PurifiedVoice 2.0 sind KI-optimierte Konferenztools, welche die 1.440p QHD IR-Webcam und das Dreifach-Mikrofon-Array bei Bild- und Tonaufnahmen unterstützen.

Ebenfalls wurden die Sicherheitsfunktionen durch Biometrik und mehrere Sicherheitsebenen auf Hardware- und Software-Ebene verbessert. Neben Windows Hello ist die Acer User Sensing-Technologie an Bord, die erkennt ob sich jemand vor dem Notebook befindet. Diese sperrt den Bildschirm automatisch, wenn sich der Nutzer entfernt und schaltet ihn umgekehrt wieder ein, wenn er zurückkehrt. Ebenfalls integriert ist die Intel Partner Security Engine für mehr Datenschutz und die Integrität von Codes sowie der Microsoft Pluton-Chip für eine möglichst sichere Verbindung zur Cloud.

Preis und Verfügbarkeiten

Das Acer Swift 14 AI (SF14-51) ist ab sofort zum unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis von 1.099 Euro in der Start-Konfiguration verfügbar. Der auf der IFA 2024 angekündigte Acer Swift 16 AI (SF16-51) soll voraussichtlich ab Dezember 2024 zu kaufen sein. Acer verspricht zudem, Copilot+ PC durch kostenlose Updates auf den Swift-Geräten bei Verfügbarkeit zu installieren.

