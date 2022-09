Der Monitoring und Security-Spezialist Sycope hat sich mit Christian Sauer und Michael Bachmaier in der DACH-Region neu aufgestellt. Christian Sauer wird alle Vertriebsaktivitäten des polnischen Unternehmens in der DACH-Region leiten. Er war zuvor in führenden Positionen bei Mist Systems (jetzt Juniper) sowie in leitenden Positionen bei Radware und F5 Networks. Michael Bachmaier zeichnet als Senior Solution Architect für die Kundenberatung verantwortlich. Er verfügt über eine 25-jährige Expertise in der Beratung für Netzwerklösungen und war in zahlreichen Unternehmen als Berater für Netzwerk-Infrastrukturen und Cyber-Security tätig.

"Die Expansion ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Eroberung von Marktanteilen in der DACH-Region", erklärt Tadeusz Dudek, CEO von Sycope. "Wir streben weiterhin eine führende Position auf dem deutschen Markt an und gewinnen durch neue Partnerschaft Marktanteile hinzu. Mit der Einführung von Sycope 2.0 können wir zudem mehr Kunden ansprechen und den Weg für zeitgemäße Netzwerklösungen für Unternehmen jeder Größe ebnen."

Um im deutschsprachigen Markt Fuß zu fassen, hat Sycope dieses Jahr schon einen Technologievertrag mit Macmon abgeschlossen und Distributionsvertrag mit Nuvias unterzeichnet. Kürzlich kam noch ein Distributionsvertrag mit dem VAD Softprom dazu.

Flaggschiff von Sycope ist ein Netzwerkmonitoring-Tool auf Basis einer Echtzeit-Flow-Analyse, die mit Business-Kontext angereichert wird, um die Performance und Sicherheit von IT-Infrastrukturen zu verbessern. Dazu zeichnet Sycope alle notwendigen Parameter der Datenflüsse auf und erweitert sie um SNMP-, Geolocation- und Security-Informationen. Die werden anschließend verarbeitet, analysiert und dabei erkannte Probleme diagnostiziert.

Sycope stützt sich dabei auf das MITRE ATT&CK-Framework. Die Produkte sind dem Unternehmen zufolge unter anderem bei Kunden wie T-Mobile, Ikea, ING Group, Orange, der polnischen Nationalbank, Franklin Templeton Investment und der NATO im Einsatz. Sitz des Unternehmens ist in Warschau. Es wurde dort 2001 von einem Team von Ingenieuren gegründet.