Der Fachkräftemangel ist in der IT-Industrie besonders ausgeprägt. Deswegen versuchen IT-Unternehmen die Nachwuchskräfte möglichst frühzeitig zu rekrutieren - am besten noch in der Schule vor dem Abschluss.

Und deswegen ist die Sycor GmbH bereits im Jahr 2001 eine Kooperation mit dem Hainberg-Gymnasium in Göttingen eingegangen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist, die Gymnasiasten für die IT-Industrie zu begeistern. Seit 2004 zeichnet das Systemhaus die besten Schüler in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) aus - insgesamt 40.

Am 21. Juni 2024 hat Sycor die begehrten Preise Malte Arved Aschenbach und Philipp Richard Nossek überreicht. Neben einer umfangreichen Goody-Bag erhielten die beiden Burschen ein Göttinger Geschenk-Gutschein.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Auf diese Weise sichert sich das Systemhaus seine Nachwuchskräfte. 2024 haben neun junge Menschen ihre Berufsausbildung bei Sycor erfolgreich abgeschlossen. Ab Ausbildungsstart im August 2024 wird der IT-Dienstleister insgesamt 16 Azubis unter Vertrag haben.



Mehr zum Thema:

Neue Azubi-Generation bei Securepoint

Sycor ist einer der ersten Microsoft AI Solutions Partner

Mit Cohemi mehr erreichen

Bluechip ist Top-Ausbildungsunternehmen

Adesso begrüßt 57 Berufsanfänger