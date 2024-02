Sycor hat Microsoft durch Erfolge in Cloud-Projekten mit Mittelständlern überzeugt und das eigene KI-Knowhow ("Künstliche Intelligenz") in der Praxis unter Beweis gestellt. Und so wurde das Unternehmen aus Göttingen als einer der der ersten Microsoft-Partner hier zu Lande zum offiziellen Solutions Partner des Microsoft AI Cloud Partner-Programms ernannt. Über "Data & AI" hinaus ist der IT-Dienstleister in weiteren Designations Microsoft Solutions Partner:

Infrastructure

Digital & App Innovation

Modern Work

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Microsoft AI Cloud Partner-Programm können die KI-Spezialisten von Sycor nun intensiver auf die individuellen Anforderungen ihrer Kunden eingehen. Sie entwickeln für sie maßgeschneiderte KI-gestützte Lösungen, um den Geschäftserfolg dieser Kunden nachhaltig zu fördern. 2024 möchte der Microsoft-Partner nicht nur im Bereich KI wachsen, sondern auch in den Geschäftsfeldern SAP HANA, Virtualisierung von Arbeitsplätzen in der Cloud ("Modern Work") und bei CAD-Anwendungen (Computer Aided Design).

Denis Reinartz, Leiter Business Development Unit Cloud, Workplace & Security bei Sycor, freut sich über die Auszeichnung durch Microsoft: "Wir haben hier nicht nur viele Jahre Praxiserfahrung in die Waagschale geworfen, sondern sind im Team durch viele Stunden Enablement gegangen, um zu belegen, dass wir wirklich auf dem allerneuesten Stand sind". Laut Reinartz können sich dadurch seine Kunden im gehobenen Mittelstand sicher sein, dass der IT-Dienstleister sie stets mit den modernsten Cloud-Lösungen von Microsoft ausstattet. Und sein Kollege Florian Schlee fühlt sich durch die Auszeichnung enger mit Microsoft verbunden: "Das gibt uns einen wunderbaren zusätzlichen Schub", so der Microsoft Alliance Manager bei Sycor.



Mehr zu Sycor:



Sycor im Rechtsstreit mit Arineo - Teil 1

Sycor im Rechtsstreit mit Arineo - Teil 2

Expansion nach Österreich

YES Enterprise Solutions übernommen