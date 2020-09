Nach dem Aufbau von erfolgreichen Marken wie PC-Spezialist und iTeam hatte die Synaxon AG ihre jüngste Vertriebslinie Einsnulleins bewusst als "Geschäftsmodell-Labor" angelegt. Auf den Start als IT-Dienstleister für Privatkunden folgte die Neuausrichtung auf das Business-Segment, bevorzugt deutschlandweit aktive Franchiseketten. Anfang 2019 pilotierte Einsnulleins dann selbst den Aufbau eines Franchisesystems, das nach einer erfolgreichen ersten Testphase nun weiter ausgebaut werden soll.

"In der ersten Pilotphase ging es darum, herauszufinden, ob nicht nur Franchiseketten, sondern auch ganz normale KMUs an unserem Managed-Services-Angebot interessiert sind, inklusive Zufriedenheitsgarantie, monatlicher Kündbarkeit und festen Tarifen", berichtet Synaxon-Vorstand und Einsnulleins-Geschäftsführer Frank Roebers. Das Experiment sei sehr erfolgreich verlaufen, sowohl im Hinblick auf die Kundenresonanz wie auch auf die Erfahrungen der ersten drei Franchisenehmer, allesamt erfahrene Partner aus der Synaxon-Systemhauskooperation iTeam. "Darüber hinaus wollten wir die Frage beantworten, wie stark das Angebot von Einsnulleins mit unseren Bestandspartner kollidiert", erklärt Roebers. "Dabei hat sich unsere Vermutung bestätigt, dass es nur wenig Berührungspunkte gibt und einem weiteren Ausbau von Einsnulleins als Franchisesystem nichts im Wege steht."

Ziel: 25 Franchisenehmer bis Ende 2021

In der aktuellen Aufstellung betrachtet Roebers die Ausrichtung der Synaxon-Vertriebslinien als sehr klar voneinander abgegrenzt. Auch wenn sich PC-Spezialist nun ebenfalls auf Managed Services für Geschäftskunden ausrichte, liege der Fokus dort klar auf Kunden mit einer Größe von einem bis zehn Arbeitsplätzen. Einsnulleins habe dagegen kleine und mittelständische Unternehmen mit zehn bis 250 Arbeitsplätzen im Visier - eine klar umrissene Zielgruppe von bundesweit rund 340.000 potenziellen Kunden. Mit dieser Ausrichtung bestünden zwar Überlappungen mit der Kundenklientel von iTeam, doch zeichne sich Einsnulleins durch eine deutlich höhere Standardisierung des Angebots aus. "Wir bieten nur Managed Services und Second Leven Supprt an, haben eine zentrale Lead-Generierung und Buchhaltung - das ist nicht nur jeden attraktiv." Selbst die ersten, aus den Reihen von iTeam stammenden Einsnulleins-Franchisenehmer hätten den neuen Geschäftsbereich bewusst von ihrem bestehenden Geschäft separiert.

Mit dem ersten Proof of Concept und der klaren Ausrichtung ist Einsnulleins nun bereit für den Start der zweiten Franchise-Pilotphase. "Bis Ende des Jahres dürften wir rund zehn Franchisenehmer haben und wollen diese Zahl bis Ende 2021 auf 25 Partner ausbauen", erklärt Roebers. Neben iTeam-Mitglieder habe man nun auch erstmals Existenzgründer neu in das Franchisenetzwerk aufgenommen. Aktuell betreue Einsnulleins deutschlandweit rund 300 Kunden. "Da ist noch viel Luft nach oben", so Roebers. "Aber wir wollen auch gar nicht alle KMUs in der entsprechenden Größe ansprechen, unser Ziel sind rund 15 Prozent." Der Synaxon-Chef ist zuversichtlich, mit dem Angebot den Nerv der Kunden zu treffen. "Die meisten KMUs haben bisher noch IT-Services nach dem Prinzip Zeit-gegen-Geld genutzt und steigen jetzt erst auf Managed Services um. Dabei gibt es bisher noch keinen bundesweiten Wettbewerb."

Corona-Krise erschwert Neukundengewinnung

Zentral für den Erfolg von Einsnulleins als Franchisesystem wird sein, wie gut es der Synaxon-Zentrale in Schloß Holte-Stukenbrock gelingt, Leads für die Partner zu generieren. Wie Roebers berichtet, habe man dabei zuerst auf das übliche Muster aus Adressenkauf, Vertriebsansprache und persönliche Termine gesetzt. "Inzwischen sind wir aber dazu übergegangen, gemeinsam mit den Partner Zielkunden vor Ort zu identifizieren und aktiv in die Akquise zu gehen." Die Corona-Krise und der Lockdown hätten dabei zwischenzeitlich einen Rückschlag dargestellt. "Es gab eine Zeit lang keine Möglichkeiten für persönliche Besuche und Telefon und Video sind bei der Kundengewinnung einfach kein Ersatz. Jetzt läuft aber zum Glück wieder alles fast auf Normalniveau."