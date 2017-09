Die Synaxon AG wird Mehrheitsgesellschafter bei der Emendo GmbH & Co. KG und treibt damit die Konsolidierung im Bereich IT-Kooperationen voran. "Die Branche erlebt aktuell einen starken Wandel, mit neuen Herausforderungen und Chancen für Fachhändler, IT-Dienstleister und Systemhäuser", erklärt dazu Mark Schröder, Vorstand der Synaxon AG. "Daher haben wir beschlossen, in Zukunft strategisch zusammenzuarbeiten", ergänzt Emendo-Geschäftsführer Eckard Tödtmann.

In der neuen Konstellation soll die Synaxon strategische Stärke zeigen im Einkauf, in der Vermarktungsunterstützung für Fachhändler und Systemhäuser im Dienstleistungs- und Lösungsgeschäft sowie im Auf- und Ausbau des B2B-Geschäfts. Emendo ist dagegen vor allem beim Thema Fachhandelsmarketing sehr gut aufgestellt. "Emendo und Synaxon ergänzen sich leistungsseitig perfekt. Gemeinsam verschaffen wir unseren selbstständigen Partnerbetrieben zukünftig eine noch stärkere Stimme und Position in einem von Konzentrationsprozessen und Wertschöpfungsverschiebungen geprägten Markt", betonen sowohl Mark Schröder als auch Eckard Tödtmann.

Mehrwerte für Kooperationsmitglieder im Visier

Die Synaxon hat in der Vergangenheit hohe Investitionen in die Zukunft getätigt: die Dienstleistungsplattformen PC-Spezialist.de und IT-Service.Network aufgebaut und vielfältige Managed-Services-Angebote ausgebaut sowie eine beispiellose Projektunterstützung für Partnerbetriebe vorangetrieben - auch um den Partnern den Einstieg ins Cloud-Geschäft zu erleichtern. "Zusätzlich sorgen wir mit unserer eigenen Akademie - mit mehr als 2000 Teilnehmern jährlich - für die stetige Weiterentwicklung der Partner hinsichtlich Wissen, fachlichem Know-how und Zertifizierung", erläutert Mark Schröder.

Das 2004 gegründete mit zehn Mitarbeitern am Standort Kirchlengern unterstützt als IT-Kooperation mit den drei Partnerschaftsmodellen Basis, Marketing und Systemhaus bundesweit mehr als 200 selbstständige IT-Experten - vom Fachhandelspartner bis hin zum Systemhaus mit ausschließlich Firmenkunden. Schwerpunkt der Kooperation ist das Fachhandelsmarketing im B2C- und B2B-Bereich. Geschäftsführer sind André Vogtschmidt und Eckard Tödtmann.

Durch die Zusammenarbeit der beiden IT-Verbundgruppen können Synaxon-Partner auf die Dienstleistungen der Emendo-Gruppe zurückgreifen. Im Gegenzug steht den Emendo-Partnern das komplette Leistungsangebot der Synaxon zur Verfügung, wie beispielsweise die umfassende Projektunterstützung und das Einkaufsportal EGIS mit mehr als 80 angeschlossenen Herstellern und Distributoren. "Der sehr familiäre Austausch, den die Emendo-Partner innerhalb ihrer Kooperation kennen und schätzen gelernt haben, wird sich durch die Zusammenarbeit nicht verändern", versichert Mark Schröder. (mh)

