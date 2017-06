Bereits seit einigen Monaten verfolgt die IT-Kooperation Synaxon die Strategie, das Produktportfolio von Drittanbietern in das Einkaufssystem EGIS zu integrieren. Bisher setzt die Synaxon AG dabei vor allem auf die Partnerschaft mit endkundenlastigen Händlern wie Jacob Electronic, Conrad und dem Online-Händler Cyberport. Nun startet die IT-Koooperation eine ähnliche Zusammenarbeit im Distributoren-Bereich und listet das Portfolio des Also Cloud Marketplace in EGIS.

Über 2.600 Synaxon-Partnern stehen ab sofort nach einfacher Registrierung das komplette Angebot und alle Funktionalitäten des Also Cloud Marketplace über das Synaxon eigene Einkaufstool EGIS zur Verfügung. So können die Partner - zusätzlich zu ihrem gewohnten Produkt- und Service-Einkauf über EGIS - ihr eigenes Angebot mit Cloud-Produkten des Also Portfolios wie beispielsweise Acronis, Docusign, Kaspersky, Microsoft oder oneclick anreichern.

Win-Win-Situation für beide Seiten

"Mit Synaxon gewinnen wir für den Also Cloud Marketplace einen signifikanten Multiplikator im deutschen Markt", sagt Sabine Hammer, Director Sales bei Also Deutschland. "Das ergänzt unsere seit 1999 erfolgreiche Zusammenarbeit im klassischen Produkt- und Handelsumfeld hervorragend und erhöht für die Synaxon Partner den One-Stop-Shopping-Komfort."

"Für unsere Partner gestalten wir den Zugang zum zukunftsorientierten Markt der Managed Services, Cloud- und IaaS-Produkte so einfach und bequem wie möglich. Wir freuen uns daher sehr, das umfangreiche und innovative Angebot des Also Cloud Marketplace mit an Bord zu haben", kommentiert Jan Schwarzenberger, Prokurist und Leiter Einkauf der Synaxon AG.

Zum Start der Zusammenarbeit sind für die Synaxon Partner Einführungen zu dem Thema "Nutzung und Angebot des Also Cloud Marketplace", sowie Webinare und Präsenzschulungen (z. B. in Kürze zu Microsoft Azure) geplant. Auf der exklusiven Also Cloud-Landing-Page im EGIS findet man dazu weitere Detailinformationen und aktuelle Schulungstermine. (mh)

Lesetipp: Erfolg für Synaxon: IT-Service.Network feiert 250 Mitglieder