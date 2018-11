Seit 16. November 2018 ist die Soft & Cloud AG offizieller Lieferant der Synaxon AG. Das Unternehmen ist einer der auf dem europäischen Markt führenden Anbieter von wiedervermarktbaren Lizenzen als Lieferanten. Seit 2014 stellt die Soft & Cloud AG für Unternehmen gebrauchte Softwarelizenzen von Microsoft. Soft & Cloud ist der bisher einzige Anbieter von Lizenzen aus zweiter Hand, der einen TÜV-zertifizierten Transferprozess anbietet.

Wie die Snyaxon AG in einer Mitteilung erklärt, profitierten beide Geschäftspartner von der neu eingegangenen Kooperation enorm: An die Synaxon angeschlossene Vertriebspartner könnten ab jetzt über das firmeneigene Beschaffungstool EGIS von der Soft & Cloud AG bereitgestellte Softwarelizenzen aus zweiter Hand bestellen. Durch die Partnerschaft mit der größten IT-Verbundgruppe Europas könne die Soft & Cloud AG seine Reseller gleichzeitig um über 3.000 erhöhen. Es sei außerdem davon auszugehen, dass durch an die Synaxon AG angeschlossene Fachhändler und Systemhäuser die Anzahl der Unternehmen, die in Lizenzen aus zweiter Hand investierten, ansteigen werde. Momentan greifen circa 3.500 Unternehmen verschiedener Branchen auf gebrauchte Software der Soft & Cloud AG zurück. Gebrauchtsoftware bietet Firmen ein enormes und vor allem legales Einsparpotenzial. "Dafür, dass der Kauf von Softwarelizenzen aus der Wiedervermarktung tatsächlich komplett rechtssicher sein kann, steht die Soft & Cloud AG", so die Synaxon AG.

TÜV-geprüfte Softwarelizenzen

Der Gebrauchtsoftwaredistributor aus dem münsterländischen Greven stellt seinen Resellern und Kunden alle Dokumente bereit, die für einen juristisch einwandfreien Lizenztransfer notwendig sind. Hierzu gehören unter anderem Rechnungen, Konformitätszertifikate und Vernichtungserklärungen. Beim Kauf von gebrauchter Software gibt er überdies eine weitreichende Freistellungserklärung ab. Im Fall von Audits der Hersteller übernimmt die Soft & Cloud AG die Herstellerkommunikation.

Der Tansferprozess, von dem der lückenlose Nachweis über die Herkunft der Software ein wesentlicher Bestandteil ist, ist von der TÜV IT GmbH als EuGH-konform zertifiziert. Neuerdings erfolgen Lizenztransfers auf Wunsch des Kunden zusätzlich mithilfe der Blockchain, der zurzeit sichersten Technologie für einen sicheren Transfer. "In der Kooperation des ersten TÜV-geprüften Händlers von Gebrauchtsoftware und der größten IT-Verbundgruppe Europas sehen beide Unternehmen großen Mehrwert", heißt es in der Mitteilung der Synaxon AG. Durch die Partnerschaft könnten die Vertriebspartner der Synaxon AG wiedervermarktete und auditsichere Software anbieten, die die gleichen Funktionen aufweise und Rechte besitze wie beim Ersterwerb.