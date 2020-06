Synaxon IT.Partner Geschäftsführertagung 2020

Die Organisatoren der Synaxon IT.Partner Geschäftsführertagung waren mit dem Teilnehmerzuspruch zufrieden. Ihrer Ansicht nach trugen drei Kernelemente zum Erfolg des virtuellen Events bei:

die ansprechend gestalteten Vorträge

interaktive Workshops zu aktuellen IT-Themen und ....

... die Diskussionsrunden, in denen sich die Teilnehmer über ihre Erfahrungen in der Corona-Krise austauschten und sich gegenseitig Tipps gaben.

"Navigieren nach Sicht bei dichtem Nebel", so brachte es der Synaxon-Vorstandsvorsitzende Frank Roebers in seiner Keynote auf den Punkt. Denn seiner Meinung nach kann niemand derzeit abschätzen, wie sich die Corona-Krise auf die Wirtschaft und auf den IT-Channel in Deutschland auswirken wird.

Noch im Januar 2020 hatte Roebers auf Jahresauftaktveranstaltung von Synaxon festgestellt, dass es den Systemhäusern gut geht. Und das gilt für viele von ihnen auch während der Corona-Pandemie. Denn die Nachfrage der Unternehmenskunden nach Home-Office-Equipment ist immens, und die Digitalisierung hat durch die Krise erst so richtig an Schub gewonnen. Aber IT-Projekte wurden auch in die Zukunft verschoben, weil es einigen Branchen, zum Beispiel im Automobilsektor, derzeit nicht so gut. Ähnliches gilt für Kunden aus der Gastronomie oder Reisebranche.

In seiner Keynote sprach Roebers auch Themen abseits der IT-Industrie an, etwa den Klimaschutz, Extremismus und die Problematik der fairen Löhne. Und auch dafür erntete der Synaxon-Chef Zuspruch im Live-Chat während der Videoübertragung.

In weiteren Vorträgen ging es ebenfalls vornehmlich um die Corona-Pandemie. Andreas Bortoli von Centron postulierte dafür, die Krise jetzt vertrieblich zu nutzen. Alexander Eggers von EPC unterstützte diese Vorgehensweise in seiner Keynote zu Microsoft Teams. Dem besonders diese Collaboration-Sofware aus Redmond wird derzeit besonders stark nachgefragt. In der Abschluss-Keynote verglich Ralf R. Strupat Synaxon-Partner mit Kapitänen. Und der Kommunikationsexperte gab den Teilnehmern der Geschäftsführertagung den Rat, ihre "Schiffe" nicht für unsenkbar zu halten - in Anspielung auf den Untergang der Titanic vor über 100 Jahren.

So zog Jan Schwarzenberger, Leiter Einkauf bei Synaxon, ein positives Fazit von der Veranstaltung: "Partner bei uns zu sein, ist in diesen Zeiten ein unglaublicher Vorteil. Denn man ist einfach nicht allein. Das zeigen uns gelungene Veranstaltungen im besonderen Maße. Wir sind froh, Teil eines so tollen Netzwerks zu sein und unseren Partnern in diesen Zeiten die Unterstützung anbieten zu können, die sie brauchen."