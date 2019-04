Seit Anfang April ist Systeam Teil des Distributor-Pools der Synaxon AG und an deren Einkaufsplattform EGIS angeschlossen. In den Bereichen Printing, DMS, Supplies und Ersatzteile soll das Systeam Angebot eine große Bereicherung für die angeschlossenen Synaxon Handelspartner darstellen. Tobias Witt, Vertriebsleiter Systeam, kommentiert die Partnerschaft: "Wir freuen uns, dass wir jetzt auch den Synaxon Fachhändlern und Dienstleistern, die mit EGIS arbeiten, unsere Produkte so einfach wie möglich anbieten können und hoffen, dass wir mit diesem Schritt viele neue Partner von uns überzeugen können."

Auch Synaxon Einkaufsleiter Jan Schwarzenberger äußert sich sehr erfreut über das Zusammenkommen: "Wir werten die neue Kooperation mit Systeam als großen Erfolg, da sie das EGIS Portfolio für unsere Partner hervorragend ergänzt."

DMS-Lösung aus der Cloud

Ebanfalls seit Anfang April hat die Synaxon AG das Cloud-DMS des Herstellers ecoDMS in ihr Portfolio aufgenommen. Die innerhalb der Synaxon-Gruppe angeschlossenen IT-Systemhäuser und Fachhändler können ihren Kunden ein papierloses Arbeiten in der Cloud ermöglichen. Synaxon-Partner können Cloud-DMS anmieten und dann an ihre Kunden weitervermieten, so dass diese ohne aufwendige Installationen sofort mit der Lösung arbeiten können. Dabei werden die Daten gemäß nationalen und internationalen Sicherheitsstandards ausschließlich in europäischen Rechenzentren gespeichert und sind verschlüsselt in der Cloud abgelegt.

Cloud-DMS erlaubt es, Dateien in unterschiedlichen Formaten wie PDF, Microsoft Office oder E-Mails zu archivieren. Bei Änderungen werden die vorherigen Versionen revisionskonform versioniert. Über Suchfunktionen und Filteroptionen gestaltet sich das Wiederfinden archivierter Dateien einfach. "Wir freuen uns sehr, dass wir über die SYNAXON einen weiteren Zugang zu IT-Systemhäusern und Fachhändlern haben, die unsere Lösung unkompliziert ihren Kunden anbieten können", erklärt Adruni Ishan, Prokurist der ecoDMS GmbH.