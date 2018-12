Neben der Rackstation RS1619xs+ präsentiert Synology auch das neue Desktop-NAS DS1819+, das über rund acht Einschübe für Festplatten verfügt. Das "kompakte NAS mit erweiterbarem Design" ist nach Angaben von Kevin Meng, Produktmanager bei Synology, "die ideale Investition für kleine bis mittelgroße Unternehmen". Im Vergleich zum Vorgängermodell biete das DS1819+ über mehr 57 Prozent mehr Leistung beim sequentiellen Lesen. "Damit ist sie nicht nur für den Einsatz als Dateiserver oder Datensicherungsziel geeignet, sondern auch, um mit integrierten Anwendungen die unterschiedlichsten Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen", so Weng weiter.

Im Inneren des DS1819+ befindet sich ein Intel C3538 Quad-Core mit 2,1 GHz Taktrate, der von 4 GByte DDR4-RAM begleitet wird. Der Arbeitsspeicher lässt sich nachträglich auf bis zu 32 GByte erweitern. Zusammen mit zwei separat erhältlichen Expansionseinheiten unterstützt das NAS bis zu 216 TByte. Laut Synology liegt der sequentielle Durchsatz beim Lesen bei über 2.045 MBit/s und beim Schreiben bei 625 MBit/s.

An Anschlüssen ist das DS1819+ mit vier Gigabit-Ethernet-Ports und einem PCIe-Erweiterungs-Slot ausgestattet. Optional kann etwa eine 10-Gigabit-Erweiterungskarte, aber auch eine M.2 SSD-Adapterkarte integriert werden. Dank letzterer können auch schnelle NVMe-SSDs eingesetzt werden. Die Netzwerk-Ports unterstützen laut Synology sowohl Failover als auch Link Aggregation.

Als Bezugsquelle für die DS1819+ listet die Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Wave, Maxcom, Future-X, Tech Data, Cyberport, Also, ComputerUniverse, Ever IT und ECOM auf.