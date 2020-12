Die DS1821+ ist nach der DS1621+ das zweite Modell aus der Synology Plus-Serie, welche mit einem AMD Ryzen-Quad-Core-Prozessor ausgestattet ist. Die neue CPU soll mehr als die doppelte Rechenleistung ihres Vorgängers liefern und eine deutliche Leistungssteigerung bei Synology Drive, Moments und vielen weiteren Anwendungen.

Die integrierte Unterstützung für zwei Synology SNV3400 NVMe-Cache-Laufwerke beschleunigt zudem den direkten Zugriff auf häufig genutzte Daten bis zum 20-fachen. Eine optionale PCIe-10GbE-Netzwerkkarte steigert die Netzwerkleistungen auf bis zu 2.312,97 MB/s sequentielles Lesen und 1.149,89 MB/s sequentielles Schreiben.

Flexible Speicheroptionen

Die acht Einschübe können zudem über zwei Expansionseinheiten auf bis zu 18 Einschübe erweitert werden. Der Synology DiskStation Manager (DSM) kann neben JBOD/RAID0/1/5/6/10 auch Synology Hybrid Raid (SHR) verwalten, das Speicherarrays mit verschieden großen Laufwerken erstellen und so die Speicherkapazität optimal nutzen kann. So können auch vorhandene Laufwerke weiter genutzt werden, da nicht unbedingt neue Laufwerke mit einheitlicher Kapazität angeschafft werden müssen.

Mit DSM kann die Speicherkapazität auch nach der Einrichtung des Geräts erweitert werden. So könne einfach ein neues Laufwerk dem Array hinzugefügt werden, ohne langwierige manuelle Schritte und ohne Dienste zu unterbrechen zu müssen, verspricht der Hersteller. RAID-Stufen können zudem von geringerem Schutz zu höherem erweitert werden - etwa SHR-1 mit Ein-Laufwerk-Redundanz zu SHR-2 mit Zwei-Laufwerke-Redundanz.

Datenschutz auf Enterprise-Ebene

Die kostenlosen Synology-Lösungen zur Sicherung und Wiederherstellung von Daten schützen sowohl Daten auf externen Geräten als auch auf der DS1821+. Sie stehen im Paketzentrum des Betriebssystems kostenlos zur Verfügung. So schützt die Active Backup Suite die IT-Infrastruktur durch effiziente und zentrale Sicherung von PCs und Servern mit Windows und Linux, virtuellen Maschinen auf VMware- und Hyper-V, Google Workspace und Microsoft 365.

Die Snapshot Replication erstellt planbare Wiederherstellungspunkte, sodass unbeabsichtigte Änderungen oder Verschlüsselung durch Ransomware für freigegebene Ordner und iSCSI LUNs einfach und schnell restauriert werden können. Das Synology Hyper Backup bietet planbare Sicherung Ihrer Daten zu einem anderen Synology NAS, einem USB-Laufwerk, in den Cloud-Speicher Synology C2 oder anderen öffentlichen Cloud-Speichern.

Verkaufsstart 10.Dezember 2020

„Mit den Anforderungen an die Datenspeicherung wachsen auch die Erwartungenunserer Kunden an eine Lösung, die die stetig steigenden Ansprüche in SachenLeistung und Kapazität erfüllen kann“, sagt Julien Chen, Produktmanager bei Synology. „Die DS1821+ wurde speziell für Kunden entwickelt, die eine vielseitige Speicherlösung auch für anspruchsvolle Umgebungen mit zahlreichen Nutzern suchen.“

Die DS1821+ soll ab 10. Dezember 2020 bei Synology-Fachhändlern und -Partnern weltweit erhältlich sein. Nähere Informationen, ein Datenblatt und Details zur Software bietet die Produktseite bei Verfügbarkeit unter diesem Link. Die Preisempfehlung ohne Festplatten beträgt 860 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.