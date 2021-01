Die 2U-Rack-Speicherserver der Synology Inc. versprechen hohe Leistung in einem besonders kompakten Gehäuse. Die RS1221+ und RS1221RP+ sind die ersten RackStation-Modelle mit dem AMD Ryzen V1500B-Quadcore-Prozessor. Im Vergleich zum Vorgängermodell verspricht der Hersteller 3,6-mal höhere Rechenleistung, 3,8-mal höhere Random Read IOPS (108.000) und eine 2,3-mal höhere sequentielle Schreibleistung, die nun bei 1.147 MB/s in der Spitze angegeben ist.

Kompakte Server für den platzsparenden Einsatz

Mit rund 30 cm und 38 cm Tiefe bei der mit zwei Netzteilen ausgestatteten RP-Variante, sind die Speicherserver nur rund halb so tief wie die gewöhnlichen 2U-Rackgeräte. Damit sind sie die ideale Lösung für Racks oder Umgebungen, bei denen der Platz knapp ist, wirbt Synology.

Die Geräte sind standardmäßig mit 4 GB DDR4 ECC RAM ausgestattet und können auf bis zu 32 GB erweitert werden. Der integrierte PCIe 3.0-Steckplatz ermöglicht ein einfaches Upgrade auf 10 GbE mit einer kompatiblen Netzwerkkarte oder auf superschnellen NVMe-Cache mit der optionalen Synology M.2- Adapterkarte und Synology SSDs der SVN3000-Serie. Mit der RX418 Expansionseinheit und kompatiblen Laufwerken können RS1221+ und RP+ auf bis zu 12 Einschübe erweitert werden.

Einfache Verwaltung und Sicherung von Daten

Der Synology Diskstation Manager (DSM) vereinfacht komplizierte und aufwendige Datenverwaltungsprozesse und gibt seinen Benutzern gleichzeitig die volle Kontrolle über alle wichtigen Entscheidungen, verspricht der Hersteller. Das DSM-Betriebssystem sichert die IT-Infrastruktur mit der Synology Active Backup Suite, hostet eine lokale private Cloud mit Synology Drive, verwaltet virtuelle Maschinen mit dem Virtual Machine Manager, E-Mail-Server mit MailPlus und hat noch weitere nützliche SaaS-Dienste und sonstige Tools zur Auswahl.

„Die RS1221+ und RP+ wurden für kleinere Unternehmen entwickelt und dementsprechend „klein“ sind sie selbst“, erklärt Michael Wang, Produktmanager bei Synology. „Diese Modelle machen nicht nur einen gewaltigen Leistungssprung, sondern schaffen das auch noch mit einer für 2U- Geräte ihrer Klasse geringen Tiefe.“

Die Synology RS1221+ und die RS1221RP+ sollen ab 14. Januar 2021 im weltweiten Fachhandel erhältlich sein. Die dreijährige eingeschränkte Hardware-Garantie kann auf fünf Jahre verlängert werden. Weitere Details finden sich auf der Produktseite unter diesem Link.