Der Markt für Enterprise-Storage hat sich 2024 von den Turbulenzen der Vorjahre einigermaßen erholt und ist Beobachtungen der Marktforscher zufolge zwar schwach, aber stetig gewachsen. Das dürfte zu einer einigermaßen guten Laune der Storage-Spezialisten im Channel beigetragen haben.

Die wiederum hat sich in weitgehender Zufriedenheit mit den Lieferanten niedergeschlagen. Und das Ausbleiben größerer Komplikationen hat letztlich dazu geführt, dass auch das Ranking der channel-freundlichsten Storage-Anbieter im Vergleich zum Vorjahr recht stabil geblieben ist. Einige bemerkenswerte Veränderungen gab es aber dennoch.

Zunächst hat sich der Vorjahreszweite Synology wieder auf den ersten Platz vorgeschoben und Fujitsu, den Channel-Excellence-Award-Träger des Vorjahres, auf den zweiten Rang verwiesen. Wie der Award aussieht, weiß Synology schon - konnte der Hersteller ihn doch bereits 2023 und 2022 einheimsen.

Bemerkenswert ist die neuerliche Top-Platzierung dennoch, weil Synology seit einiger Zeit mit neuen Produkten immer stärker in den Enterprise-Markt drängt, in dem andere Erwartungen herrschen als im angestammten Geschäft. Die entsprechenden Strukturen dafür zu schaffen, um die erfüllen zu können, ist nicht einfach, gleichzeitig die angestammten Partner weiterhin exzellent zu versorgen ebenfalls nicht. Das scheint gelungen: In der Befragung durch Context zeigten sich die Partner mit den Produkten von Synology sehr zufrieden, aber auch mit dem Sales-Service - vom Pre-Sales bis zum After-Sales Support.

Andere Ausgangslage, ähnliches Ergebnis bei Fujitsu: Nach dem Ausstieg aus dem Client-Geschäft baute sich das Unternehmen zum Datacenter-Spezialisten um. Solche Restrukturierungen bergen immer Risiken. Die hat Fujitsu gut gemeistert. Nächster Stopp ist dann die Umbenennung in Fsas Technologies. Wie die gemeistert wurde und vom Channel angenommen wurde, zeigt sich dann im Ranking der Channel Excellence Awards 2026.

HPE bleibt am Spitzenduo dran. Den Storage-Bereich weist das Unternehmen im Geschäftsbericht nicht mehr gesondert aus. Er gehört jetzt zur Sparte "Hybrid Cloud". Die legte im zurückliegenden Geschäftsjahr um 11 Prozent zu. Damit lag sie deutlich über dem Gesamtmarkt für Storage.

NetApp hatte im Herbst 2023 ein neues Partnerprogramm eingeführt. Das traf offenbar den Nerv der Partner. Sie bewerteten NetApp in der 2024er-Umfrage deutlich besser als im Vorjahr. Das machte NetApp, das im Ranking der "Preferred Vendor" drei Plätze nach oben kletterte, zum heimlichen Gewinner der Channel Excellence Awards 2024.

Ein unheinheitliches Bild lieferte die Befragung zu Dell. Seit Spätsommer 2023 setzt der Hersteller beim Vertrieb seiner Storage-Produkte ganz auf Partner. Diese Konsequenz begrüßt der Channel natürlich. Allerdings zwickt und zwackt es bei der Umsetzung offenbar noch an Details. Auch hier wird spannend sein, wie die Stimmung in der nächsten Umfrage 2025 ist und ob die Texaner dann die Früchte ihrer Entscheidung ernten können. Der Umfragezeitpunkt 2024 könnte dafür einfach noch zu früh und zu kurz nach dem Strategiewechsel gewesen sein.

Im Aufwärtstrend ist Pur Storage sowieso. Schließlich hat man frühzeitig und konsequent auf den Flash-Storage-Trend gesetzt. Jetzt geht es allerdings auch im Channel voran. Erneut wurde das Unternehmen als "Preferred Vendor" ausgezeichnet. Allerdings kletterte es im Ranking um zwei Plätze nach oben und konnte IBM und Lenovo hinter sich lassen. Für Elke Steinegger, die Anfang 2024 zu Pure Storage kam und von den Partnern sozusagen als "Begrüßungsgeschenk" erstmalig die Auszeichnung als Preferred Vendor bekam, ist das eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit.

Die Kategorie Storage-Komplettsysteme umfasst SAN-, NAS- und DAS-Systeme, Hardware Backup Solutions (Tape oder Disk Based Backup Solutions); nicht inkludiert ist Backup-Software.

Channel Excellence Award 1. Synology (2) Preferred Vendor 2. Fujitsu Technology Solutions (1) 3. HPE (3) 4. NetApp (7) 5. Qnap (5) 6. Dell (4) 7. Pure Storage (9) 8. IBM (6) 9. Lenovo (8)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

