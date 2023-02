Mit dem Modell DS223 bringt der Netzwerkhersteller Synology ein neues Netzlaufwerk auf den Markt, das für den SOHO-Bereich (Small Office, Home Office) ausgelegt ist. Das NAS kann zwei Laufwerke aufnehmen, die in der Spitze laut Hersteller bis zu 36 TByte Platz bieten. Sie lassen sich auch im Hot Swap, also im laufenden Betrieb, austauschen.

Als Prozessor verwendet Synology den Realtek RTD1619B, der über vier Kerne verfügt und mit 1,7 GHz getaktet ist. Dazu kommen 2 GByte DDR4-RAM, die nicht erweitert werden können, drei USB-3.2-Gen1-Ports und ein 1-Gigabit-Ethernet-Port für den Anschluss ans lokale Netzwerk. Synology positioniert die DS223 als Nachfolger für die DS218, die mit einem RTD1296 ausgestattet ist, der mit 1,4 GHz Takt läuft.

Zum mitgelieferten Zubehör gehören ein 60-Watt-Netzteil, ein LAN-Kabel sowie eine Kurzanleitung. Laufwerke sind nicht enthalten, sondern müssen vom Kunden separat erworben werden. Die Gehäusemaße liegen bei 165,0 × 108,0 × 232,7 mm. An der Vorderseite befindet sich neben einem USB-Anschluss eine Kopiertaste, um die auf einem angesteckten Speichermedium enthaltenen Daten zu sichern.

Als Betriebssystem installiert Synology den DiskStation Manager (DSM) in der Version 7.1. An Anwendungen bietet das NAS unter anderem Synology Photos zur Speicherung und Verwaltung von Bildern sowie die Surveillance Station. Zu den wichtigsten Bezugsquellen gehören laut Handelsvergleichsplattform ITscope unter anderem Also, Wortmann, Mindfactory, TD Synnex und Ingram Micro. Der UVP liegt bei 285 Euro.