"Smaworx" ist eine SaaS-basierte (Software as a Service) Lösung zur Automatisierung von IT-Services im Rechenzentrum. Sysback hat diese Software in Kooperation mit der Yourguide Information Management GmbH & Co. KG (Yim) und dem Technologielieferanten Micro Focus entwickelt. Verfügbar ist "Smaworx" in der Open Telekom Cloud in Deutschland.

Damit positioniert sich Sysback als direkter Wettbewerber von ServiceNow, allerdings richten sich die Automatisierungslösungen der US-Amerikaner eher an größere Unternehmen und Konzerne, wohingegen "Smaworx" auch für mittelständische Firmen geeignet sein soll.

Der Wandel vom Systemhaus zum Managed Service Provider

Mit der Entwicklung von "Smaworx" begann Sysback bereits 2011, einen wichtigen Durchbruch in diesem Projekt schaffte die Freigabe der Analyse-Software "Tanly" (Ticketanalyzer) - als benutzerfreundlichen Self-Service aus der Cloud. Nun ist mit "Smaworx" eine marktreife Servicemanagement-Plattform entstanden, ich auch erste Ansätze von maschinellem Lernen zeigt.

Dabei legte Sysback großen Wert auf Datensicherheit und Datenschutz. So soll "Smaworx" alle personenbezogenen Daten DSGVO-konform verarbeite können und laut Sysback ist die Lösung leicht in die IT-Umgebungen der Kunden integrierbar. Danach verknüpft sie alle relevanten Geschäfts- und Funktionsbereiche, ist in der Lage auch komplexer Business-Prozesse "zu verstehen" und schlussendlich auch zu automatisieren.

Das Herzstück von "Smaworx" bildet das Service Management Automation-Modul X ("Smax") von Micro Focus, das typische Prozesse im Rechenzentrum wie Incident Management (Einordung und weitere Behandlung von IT-Problemen) effizient erledigt. Auch alle weiteren anfallenden Aufgaben, etwa das Release-Handling, übernimmt zum größten Teil die Sofware, die dabei auf eine Wissensdatenbank aus Best Practices zurückgreifen und selbst dazu lernen kann ("Machine Learning"). Das Design der Verwaltungsplattform richtet sich laut Sysback nach neuesten Erkenntnissen aus der Usability-Forschung.

So ist auch Alessandro Bello, Leiter des Bereichs Holistische Automation und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sysback, ist von der neuen Lösung hellauf begeistert: "Mit Smaworx stellen wir unseren Kunden eine IT-Service-Management-Software als Service aus der Cloud zur Verfügung. So können wir uns als die deutsche ServiceNow-Alternative positionieren."

Sven Erhatic, Bereichsleiter Smaworkx bei der Yim GmbH, ergänzt: " Das Tool reduziert die Laufzeit, den Arbeitsaufwand und die Kosten, erleichtert die Governance und ermöglichen ein präzises Reporting. Dank Smaworx behalten die Verantwortlichen den IT-Betrieb besser im Blick."

Und Manfred Felsberg, Bereichsvorstand Sales und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Sysback AG, ist sich sicher, mit der Deutschen Telekom genau den richtigen Vertriebspartner für Smaworx gewonnen zu haben: "Damit können wir über 60.000 potentielle Kunden adressieren". Aber auch andere Reseller können Smarworx "white labelled" vertreiben. Einzige Voraussetzung: Sie tun es aus der Open Telekom Cloud heraus.