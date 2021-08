Ziel dieser Marketingaktion ist es, kleinere Firmen für das hohe Risiko von Cyber-Attacken zu sensibilisieren. Denn derartige Angriffe der Cyberkriminellen, etwa Erpressungsversuche mittels "Ransomware", verursachen Jahr für Jahr hohe wirtschaftliche Schäden - mit steigender Tendenz, wie Sysback-Geschäftsführer Alexander Hartmann anmerkt: "Die durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage erzeugte jährliche Schadenssumme hat sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Jede Unternehmensgröße ist betroffen. Daher müssen Firmen ihre kritischen Daten und Infrastrukturen nachhaltig und vorsorglich schützen."

Und dass es fast jeden treffen kann, belegen die Ergebnisse einer Bitkom-Umfrage, denen zur Folge im Jahr 2020 und in der ersten Hälfte des Jahres 2021 neun von zehn Unternehmen (88 Prozent) von Angriffen der Cyberkriminellen betroffen waren. Dabei handelte es sich vorwiegend um Erpressungsvorfälle, die sich in Ausfällen von Informations- und Produktionssystemen sowie in Störungen von Betriebsabläufen niederschlugen.

Und deshalb möchte die Sysback GmbH im Rahmen ihrer Sommerinitiative so viele automatisierte Penetrationstests der IT-Infrastrukturen bei interessierten Kunden durchführen wie nur möglich. Damit könnten nämlich mögliche Schwachstellen identifiziert und anschließend geschlossen werden. Findet das Security-Team von Sysback im Rahmen dieser Aktion keine Sicherheitslücken, bleiben das Assessment und die Auswertung für diesen Zeitraum für den Kusten kostenfrei. Aber wahrscheinlich rechnet Sysback nicht mit allzu vielen derartigen Glücksfällen, denn sonst würde sich die Kalkulation nicht rechnen.

» Systemhauskongress Chancen 2021 Der Systemhausmarkt steht vor einem radikalen Wandel. Auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN werden wir am 9. und 10. September erörtern, wie sich IT-Dienstleister zukunftsstark aufstellen können, um die Customer Journey ihrer Kunden erfolgreich zu gestalten.

Infos unter: www.systemhauskongress-chancen.de

Bei der Penetrationstests kommt Sysbacks Allzweckwaffe zum Zuge - "Managed Security Complete 4.2". Das ist eine auf die Bedürfnisse mittelständische Kunden angepasste Cloud-Security-Lösung. Die Software erkennt Sicherheitslücken, die die Infrastruktur des Kunden bedrohen, und ist darüber hinaus in der Lage, dem Systemadministrator Lösungsvorschläge zu unterbreiten, wie er mit diesen Gefahren umgehen sollte. Das alles findet sich in der Auswertung des Penetrationstests, die wenige Stunden nach dem Audit dem Systemadministrator zur Verfügung steht.

Mehr zu Sysback:

Systemzwo

Fulcrum

Den Mittelstand automatisieren

Telekom

MSP 2.0

6 Niederlassungen in Deutschland