Der Value-Add-Distributor Sysob bietet ab sofort eine Plattform zum Schutz vor digitalen Risiken an. Sie stammt von Skurio, einem Sicherheitsanbieter aus Belfast. Die Softwarelösung von Skurio scannt und analysiert automatisch Daten im Surface Web, dem Deep Web sowie dem Darknet. So sollen unbemerkt nach außen gelangte Unternehmensinformationen oder bevorstehende Cyberangriffe frühzeitig erkannt werden können.

Die Sicherheitslösungen und Managed Services von Skurio bieten sich für Credential Monitoring, Domain Monitoring, Supply Chain Monitoring und VIP Monitoring an. Partner, die die Lösungen in ihr Portfolio aufnehmen, können ihren Kunden so ein breiteres Spektrum an Sicherheitsleistungen aus einer Hand anbieten.

"Durch die Partnerschaft mit Skurio zeigen wir unser kontinuierliches Engagement, immer die fortschrittlichsten Sicherheitslösungen in unserem Portfolio bereitzuhalten", sagt Thomas Hruby, Geschäftsführer bei Sysob. So wolle man die Partner unterstützen, "ihr Geschäft weiter auszubauen und ihren Kunden zuverlässige IT-Sicherheit zur Verfügung zu stellen".

Vor etwa zwei Monaten hat Sysob bereits den Sicherheitsanbieter Malwarebytes in sein Portfolio aufgenommen. Das amerikanische Unternehmen ist auf Lösungen zur Echtzeit-Abwehr von Malware spezialisiert.