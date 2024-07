Bei seinem "Gipfeltrefen 2024" im Juni im Bayerischen Wald hat Sysob die Gelegenheit genutzt, den Partner einige neue Hersteller im Portfolio vorzustellen und näherzubringen. Neben Reiner SCT und dem Biometrie-Spezialisten Twinsoft Biometrics gehörte dazu auch EgoMind.

Das Karlsruher Unternehmen bietet mit "Appterix" eine Software zur Verwaltung der Authentifizierungs-Token von Yubico. Die hat Sysob schon länger im Portfolio. Da bot es sich im Zuge der zunehmenden, herstellerübergreifenden Lösungsorientierung des VADs, die Management-Funktionen mit ins Portfolio zu nehmen.

Gleichzeitig betritt das Team von EgoMind damit nach einigen stillen Jahren wieder mit eigenem Produkt eine größere Bühne. 2018 hatte Matrix42 die Firma EgoSecure übernommen. Rund drei Jahre später fanden sich einige Mitarbeiter um das Management-Team aus Sergej Schlotthauer und Daniel Döring wieder bei der Neugründung EgoMind zusammen.

Zunächst konzentrierten sie sich auf Software-Development-as-a-Service und OEM- respektive White-Label-Entwicklung. Mit dem aus konkretem Bedarf entstandenen Management für Yubikeys ist EgoMind erstmals mit einem unter eigener Marke angebotenem Produkt wieder im Markt unterwegs.

Wie das die Verwaltung von Yubikeys in größeren Firmen erleichtert, erklärt Daniel Döring, Geschäftsführer von EgoMind, zum Auftakt der Zusammenarbeit mit Sysob in drei, jeweils 30-minütigen Webinaren. Sie finden am 16.07.2024 um 10 Uhr 30, am 1.08.2024 um 10 Uhr 00 sowie am 24.09.2024 um 10 Uhr 30 statt (Anmeldung hier).

Die Themen der Webinare sind das zentrale Management, die automatische Zuweisung und Registrierung von Yubikeys, die zentrale PIN- und PUK-Verwaltung, das Sperren von Yubikeys bei Verlust sowie Reporting und Überwachung der Zertifikate sowie der verwendeten Hardware-Modelle.



Einmal im Jahr ruft der Berg den Channel - wenn Sysob zum "Gipfeltreffen" in den Bayerischen Wald einlädt.

Sysob-Geschäftsführer Thomas Hruby begrüßt die Partner am Vorabend der Wanderung - und gibt einen Ausblick auf das anspruchsvolle Programm.

Die zwei waschechten Bayern Thomas Jank (ChannelPartner) und Thomas Peter (Reiner SCT) kann die Routenplanung nicht beeindrucken: Sie stärken sich vor dem Marsch auf den Großen Osser mit einem großen Osser.

Gruppe "Rot" ist abmarschbereit, für alles gerüstet ...

... und legt gleich ein gutes Tempo vor.

Kreuzungen sind nicht nur in der Stadt eine Herausforderung.

Thomas Peter (Reiner SCT) nutzt die Pause, um die gute Zusammenarbeit mit Matthias Kirchoff (Digitronic) und seine Definition von "Partnerschaft" darzustellen.

Ab 1.000 Höhenmetern sind alle Bergkameraden - so wie Robert Schneider (Sysob) und Robin Mohan (Libraesva).

300 Meter oder 0,3 km - das ist hier die Frage ...

Langsam wird´s alpin ...

Hat jemand ein Seil dabei?

Die jungen Leute von BayCIX aus Landshut haben auch auf der Terrasse des Gipfelrestaurants gut lachen.

Unwesentlich ältere Teilnehmer stärken sich auf dem zur Tschechischen Republik gehörenden Teil der Restaurantterrasse mehr oder weniger heimlich mit lokal hergestellten Elektrolyten.

Robert Weinberger (Alcatel-Lucent Enterprise, rechts) hat mit Robert Weber (Fornax) einen Partner mitgebracht, der über seine Erfahrungen mit dem Network-as-a-Service-Konzept berichten kann.

Marcel Zillig (HID Global) hat sich für seine kurze Ansprache ein lauschiges Plätzchen hinter Felsen ausgesucht.

Markus Lohse (Clavister) erwies sich nicht nur als unersättlicher Doppel-Gipfelstürmer, ihm gelang es auch, die Aufmerksamkeit von der wunderbaren Aussicht auf seine Themen zu lenken. Respekt!

Nach über 12 Kilometern heißen die Sysob-Fahnen vor dem Hotel die Wandergruppen willkommen.

Dort warten schon ITscope und Reiner SCT für das "Speed-Dating" mit den Herstellern - für alle, denen am Berg die Luft für Fragen fehlte.

Haben den Kulturschock von London nach Lam gut überstanden: Robin Mohan und Claudia Pollio von Libraesva.

Auch Twinsoft biometrics als jüngster Neuzugang im Sysob-Portfolio stand für erholsame Gespräche bereit.

Jürgen Graf (rechts) ist bei Ncomputing "der Neue" - nachdem sich Jochen Polster in den wahrhaft wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hat.

Thomas Kluth (Twinsoft biometrics) und Phillip Sauter (Reiner SCT) eröffnen die Bar.

In der fühlen sich auch Rui Sergio Pinto Barreto (cpn) und Martin Salow (KD Service & Consulting) ganz wohl.

Michael Schwidder (Sysob) hält Marcel Marx und Robert Weinberger (beide Alcatel-Lucent Enterprise) ganz offensichtlich gegen deren Willen in der Hotelbar fest. Kurz darauf sprach der Barkeeper "Fotoverbot" aus. Da kann man dann auch als Journalist nichts mehr machen.

Mehr zu Sysob

Sysob vertreibt Twinsoft Biometrics

Sysob Gipfeltreffen 2024

Sysob erweitert IAM-Portfolio mit Reiner SCT