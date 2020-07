VAD Sysob vertreibt nun auch die Produkte von Pulse Secure, einem Anbieter von softwarebasierten Secure-Access-Lösungen, in Deutschland. Pulse Secure verfolgt bei Zugangsberechtigungen für Mitarbeiter, Endgeräte und Dienstanwendungen ein Zero-Trust-Modell. Zusätzlich ermöglicht der Anbieter durch ein zentrales Management eine transparente Verwaltung der Zugangsberechtigungen.

Laut Sysob lassen sich die Pulse Secure-Lösungen flexibel integrieren, so dass die bestehende Infrastruktur in Unternehmen nicht verändert werden muss. Das dürfte dem aktuell hohen Bedarf der Firmen nach Möglichkeiten zur Absicherung des Zugriffs aller Nutzer auf vertrauliche Daten auch aus dem Home Office entgegenkommen.

Zu dem in Deutschland bisher schon über Westcon und nun auch über Sysob vertriebenen Portfolio von Pulse Secure gehören eine Remote-Access-Lösung, SSL-VPN (Secure Sockets Layer - Virtuelles Privates Netzwerk) für mobile Endpoints, sowie Optionen zur Anwendungssegmentierung und Skalierbarkeit (SDP, Software Defined Perimeter) sowie die Trennung von privaten und geschäftlichen Daten zur Unterstützung von BYOD-Szenarien (Bring Your Own Device) - oder eben der beruflichen Nutzung privater Geräte im Home Office. Mittels Traffic Management (ADC, Application Delivery Controller) lässt sich zudem eine richtlinienbasierte Kontrolle des Datenverkehrs durchsetzen, mit Pulse Policy Secure steht zudem eine Möglichkeit für Network Access Control (NAC) zur Verfügung.

"Ziel von Pulse Secure ist es, jedem Unternehmen und dessen Mitarbeitern einen sicheren Zugriff mit Hilfe innovativer Technologien zu ermöglichen", sagt Thomas Mammitzsch von Pulse Secure. "Wir sind davon überzeugt, dass mit Sysob ein starker Partner im Channel-Geschäft an unserer Seite steht und wir einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegenblicken."

Und Sysob-Geschäftsführer Georg Thoma ergänzt: "Durch die Zusammenarbeit können wir den Kunden unserer Fachhandelspartner ganzheitliche Lösungen rund um Secure Access bieten, ob nun von außen ins Netzwerk hinein, innerhalb des Netzwerks oder nach außen in die Cloud. Zusätzlich können wir ihnen eine etablierte und leistungsstarke Load-Balancing-Lösung mit Web-Application-Firewall zur Verfügung stellen."