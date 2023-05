Auf der Veranstaltungs-Webseite läuft schon der Countdown. Damit kann jeder gleich sehen, wie lange es noch dauert, bis es am 21. Juni ab 14 Uhr mit dem Check-In zum Sysob Gipfeltreffen 2023 in Rimbach los geht. Die vorläufige Agenda sieht im weiteren Verlauf zunächst ein gemeinsames Abendessen vor - als essenzielle Stärkung für die Herausforderungen des folgenden Tages.

Am 22. Juni steht die berühmte Wanderung auf dem Programm, bei der es neben vielen Naturschönheiten auch einige Hersteller aus dem Sysob-Portfolio zu entdecken gilt. Dieses Jahr stellen sich an kleinen, im Wald verteilen Stationen Clavister, Fortra, Forescout, HID Global, Ncomputing, Netwrix, OpenText Security Solutions, Stratodesk, Trustwave und Yubico vor. Falls Fragen auftreten, lassen sich die direkt vor Ort oder später unter vier Augen beim "Speed Dating" mit den Herstellern in der Hotellobby besprechen. Zeit für Austausch und Gespräche sind ausreichend eingeplant - ein großes Plus der Sysob-Hausmesse.

Am Abend gibt Erfolgstrainer André May praxisbezogene Tipps für Vertrieb und Motivation - damit die neu geschlossenen Partnerschaften nicht nur beim Abendessen besiegelt, sondern auch mit dem nötigen Schwung und dem erforderlichen Vertriebsgeschick angegangen werden können.

Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt Sysob bereits entgegen. Wer erst einmal wissen will, wie es in den Vorjahren war, kann sich hier informieren:

