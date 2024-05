Zum siebten Mal lädt Sysob dieses Jahr zum Gipfeltreffen in den Bayerischen Wald ein. Das inzwischen schon traditionelle Channel-Event steht dieses Jahr unter leicht veränderten Vorzeichen: Veranstaltungsort ist das Hotel Sonnenhof in Lam - also müssen auch Veranstaltungsveteranen noch einmal einen Blick auf die Karte werfen oder das Navi anschalten.

Einmal angekommen, ist dann aber alles beim Alten: "Reseller und Fachhändler können sich auf umfassende Informationen zu Produkten und Lösungen aus dem Sysob-Portfolio, viel Zeit für Networking rund um die Themen IT-Security, WLAN und Server-based Computing sowie ein spannendes Rahmenprogramm freuen", verspricht der VAD.

Der Berg ruft den Channel

Am nächsten Morgen ruft traditonell der Berg. Der bewährte Support sorgt wieder dafür, dass alle auch den Anstieg auf den Großen Osser im Bayerischen Wald bewältigen - und an 11 Infopoints der Hersteller-Partner ist auch für Flachlandtiroler genug Zeit zum Verschnaufen.

Die informativen Pausen gestalten dieses Jahr Alcatel-Lucent Enterprise, Clavister, Fortra, HID, Libraesva, NComputing, Netwrix, ReinerSCT, Stormshield, ThreatDown und Yubico - also ein Mix aus bekannten und neuen Gesichtern.

In der Mittagspause im 1.285 Meter hoch gelegenen Osser-Schutzhaus sowie beim Hersteller-Speed-Dating am Nachmittag und bei der Abendveranstaltung lassen sich die Gespräche ausgiebig fortführen - und wartet die eine oder andere Überraschung.

Einen Nachbericht zum 6. Gipfeltreffen 2023 gibt es bei ChannelPartner hier, detaillierte Informationen zur Agenda und Anmeldemöglichkeiten für das 7. Sysob Gipfeltreffen gibt es unter https://gipfeltreffen.sysob.com/.