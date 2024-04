Sysob, Spezialdistributor für Security, WLAN und Server-based Computing arbeitet künftig mit dem Wireless-Spezialisten AccelTex Solutions aus den USA zusammen. Zu dessen Sortiment gehören unter anderem WiFi-Antennen, In- und Outdoor-Gehäuse, Stromversorgungslösungen, Kabel und Montagezubehör für drahtlose Netzwerkinstallationen sowie auf Nachfrage auch "custom-made" Lösungen.

Höhere Produktivität durch optimiertes WLAN

Ab sofort ist die gesamte Produktpalette von AccelTex beim VAD Sysob verfügbar. Reseller und Systemhäuser aus der DACH-Region können damit innovative Wireless-Lösungen bereitstellen, die auf die jeweiligen Umgebungen sowie Branchen zugeschnitten sind und sich in drahtlose Infrastrukturen integrieren lassen. Dadurch sorgen Vertriebspartner von Sysob für eine optimale WLAN-Abdeckung und unterstützen so die Produktivität ihrer Kunden.

"Als Value-Added-Distributor mit tiefgreifender Expertise im WLAN-Geschäft und einer starken Vertriebsstruktur in der DACH-Region ist Sysob für uns der ideale Partner, um unsere Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen und neue Absatzmärkte zu erschließen", erklärt Matthew Wenham, Director EMEA bei AccelTex Solutions. "Gleichzeitig profitieren Reseller und Systemhäuser hierzulande von unserem umfangreichen Produktangebot sowie unserer über 20-jährigen Erfahrung in der WiFi-Branche."

"Mit AccelTex Solutions konnten wir einen global renommierten Spezialisten für drahtlose Netzwerktechnik gewinnen", sagt Thomas Hruby, Geschäftsführer der Sysob IT-Distribution. "Der Hersteller ergänzt unser Portfolio im Bereich WiFi perfekt und gibt unseren Resellern und Fachhandelspartnern die Möglichkeit, bei ihren WLAN-Installationen auf ein breites Spektrum an hochwertigen Lösungen und passendem Zubehör zurückzugreifen."

Weitere Informationen über die Produkte von AccelTex Solutions bei Sysob finden Interessierte unter diesem Link.