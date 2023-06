Sysob erweitert sein Portfolio durch einen Distributionsvertrag mit Forescout um Lösungen zur automatisierten Cybersicherheit in "der gesamten digitalen Landschaft" - also nicht nur IT-, sondern auch IoT, OT-Umgebungen und IoMT (Internet-of-Medical-Things). Die Forescout-Produkte erlauben es in all diesen Fällen, Cyberrisiken durch Automatisierung und datengestützte Erkenntnisse zu managen.

"Mit der Forescout-Plattform erhalten Anwender einen einheitlichen Schutz ihrer IT- und OT-Infrastrukturen, vollständige Gerätetransparenz sowie eine permanente Bewertung ihrer Security-Konformität, um das Risiko von Sicherheitslücken zu minimieren und gleichzeitig Compliance-Vorgaben einzuhalten", teilt Sysob mit. Das helfe, potenzielle Cyberbedrohungen schnell zu erkennen und abzuwehren.

Durch spezifische Lösungen um Branchenvorschriften zu erfüllen, kann Forescout auch für Spezialisten interessant sein. Zu diesem Angebot zählt beispielsweise die automatisierte Prüfung von Bedrohungsindikatoren im Bereich industrieller Steuerungssysteme (ICS, Industrial Control Systems). Die neue XDR-Lösung von Forescout ist wiederum für Managed Service Provider interessant. Ihnen verspricht Forescout XDR, die Anzahl der Alarmmeldungen soweit zu reduzieren, dass sie sich gezielt auf die kritischen Vorfälle konzentrieren können.

"Alles, was sich mit dem Unternehmensnetzwerk verbindet, stellt eine potenzielle Gefahr dar", sagt Kristian von Mejer, Director, Central Europe bei Forescout. "Zudem verschmelzen IT- und OT-Umgebungen immer mehr miteinander. Wir sorgen mit unseren Sicherheitslösungen für eine richtlinienbasierte Zugriffsverwaltung, durchgängige Transparenz und Risikominimierung im gesamten Netzwerk - und passen somit perfekt ins Security-Angebot von Sysob. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

"Forescout erfüllt mit seinem Portfolio exakt die Ansprüche moderner Unternehmen und Organisationen", ergänzt Thomas Hruby, Geschäftsführer bei Sysob. Auch er sieht Forescout als "passgenaue Ergänzung" zum bisherigen Security-Portfolio von Sysob. "Die lückenlose Absicherung von Netzwerkzugriffen, automatisierte Kontrollmechanismen und die zuverlässige Einhaltung von Compliance-Richtlinien sind heutzutage für jede Unternehmensgröße und in jeder Branche essenziell."

Forescout ist auch einer der Hersteller, die sich den Partnern beim Sysob Gipfeltreffen 2023 von 21. Bis 23. Juni in Rimbach präsentieren. Neben der Vorstellung wird da traditionell auch genügend Zeit sein, um individuelle Fragen zu beantworten und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit auszuloten.

