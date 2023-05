Als Distributor von HID Global bietet Sysob nun dessen unter der Marke "Omnikey" vertriebenen Produkte und Lösungen an. Sie ergänzen das Portfolio von Sysob im Bereich Identitäts- und Zugangskontrolle. HID Global bietet hier sowohl kontaktbehaftete als auch kontaktlose und multi-interface Lesegeräte. Damit lassen sich Identitäten verlässlich verifizieren sowie Zugänge zu Ressourcen effizient und sicher steuern.

Für Sysob als wichtigen Partner von Yubico in Deutschland nicht ganz unwichtig: Zwar sind Yubikey und Omnikey separate Produkte von unterschiedlichen Herstellern, dennoch kann ein Yubikey dank der Kompatibilität mithilfe eines Omnikey-Lesegerät gelesen werden.

Die Omnikey-Lösungen unterstützen alle relevanten Betriebssystemvarianten der Plattformen Windows, Linux und MacOS. Sie eignen sich so für unterschiedliche Chipkarten und Endgeräte. Reseller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können das gesamte Sortiment von HID Global über Sysob beziehen. Der Hersteller nimmt auch am Sysob-"Gipfeltreffen" von 21. bis 23. Juni in Rimbach teil, so dass ihn Reseller dort besser kennenlernen können.

"Sichere und effiziente Anmeldeprozesse stehen im Zentrum heutiger Sicherheitskonzepte", sagt Marcel Zillig, Senior Area Sales Manager bei HID Global. "Mit unseren Omnikey-Produkten liefern wir zuverlässige und leicht zu bedienende Lesegeräte zum Schutz moderner Arbeitsplätze. Damit passen wir perfekt ins Sysob-Portfolio mit seinen hard- und softwarebasierten Authentifizierungslösungen."

"Mit dem Omnikey-Portfolio von HID Global können wir unseren Partnern weitere Angebote im Bereich Identity and Access zur Verfügung stellen", ergänzt Sysob-Geschäftsführer Thomas Hruby. "Wir sehen, dass die Nachfrage nach sicheren und einfach zu verwaltenden Authentifizierungslösungen im Channel enorm wächst. Umso mehr freuen wir uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem neuen Hersteller."

Die Lesegeräte und Smartcard-Reader von HID ermöglichen es Firmen Mitarbeitern einen sicheren und bequemen Zugang zu Gebäuden, Netzwerken, Cloud-Anwendungen, Daten und anderen Ressourcen zu gewähren. Dazu reicht ein Berechtigungsnachweis, beispielsweise eine Smartcard. Mitarbeiter brauchen sich dadurch keine Passwörter oder PINs mehr zu merken - was auch Phishing-Versuche danach ins Leere laufen lässt.

