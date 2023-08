Sysob hat mit Malwarebytes, dem US-amerikanischen Spezialisten für Echtzeit-Cyberschutz, einen Vertrag zum Vertrieb der Lösungen zur Abwehr, Erkennung und Beseitigung von Bedrohungen abgeschlossen. Neben proaktiven, automatisierten Lösungen zur Bedrohungsprävention verfügt Malwarebytes über patentierte Technologien zur Bereinigung bereits befallener IT-Systeme sowie einen umfassenden MDR (Managed Detection and Response)-Service, um Unternehmensrechner, Server und Mobilgeräte zu schützen.

Kompletter Endgeräteschutz mit Managed Services

Malwarebytes for Business bietet Endgerätesicherheit mit 21 Schutzschichten, die zahlreiche Security-Tools verschiedener Anbieter auf einer einzigen benutzerfreundlichen Plattform kombiniert. Der Einsatz künstlicher Intelligenz, Machine Learning und spezieller Signaturtechnologien stoppt die Ausführung schädlicher Programme sofort und erkennt alle Arten von Malware frühzeitig, wirbt der VAD aus Schorndorf.

Durch die Kombination der leistungsstarken Threat-Intelligence-Plattform mit der über Malwarebytes MDR verfügbaren menschlichen Cybersecurity-Expertise, können selbst hochentwickelte Bedrohungen wie Ransomware, dateilose Malware oder Viren in jeder Phase des Angriffszyklus schnell identifiziert und eliminiert werden. Auf diese Weise kann Malwarebytes die Fähigkeiten bestehender Security-Teams ergänzen und Unternehmen unterstützen, die über kein eigenes oder nur ein kleines IT-Sicherheitsteam verfügen.

Fokus auf kleine IT-Abteilungen

"Geschäftsinhaber auf der ganzen Welt wissen inzwischen, welche Auswirkungen ein Ransomware-Angriff auf ihre Geschäftskontinuität und Geschäfts-Existenz haben kann", sagt Philip Walsh, Channel Account Sales Leader, EMEA und APAC, bei Malwarebytes. "Wir freuen uns daher sehr, mit Sysob zusammenzuarbeiten, um unsere Mission zu erfüllen, IT-Sicherheitsteams mit begrenzten Kapazitäten zu unterstützen. Mit Blick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus haben wir die Notwendigkeit erkannt, mit einem führenden Distributor in DACH zusammenzuarbeiten, um die Ziele von Malwarebytes in diesem Markt zu erreichen."

Carrie Mackenzie, Channel Account Managerin DACH bei Malwarebytes, fügt hinzu: "Mit Sysob haben wir einen großartigen Partner gefunden, um unsere Cloud-basierten Sicherheits- und Cyberschutzlösungen Value Added Resellern und Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam mit Sysob können wir unsere Channel-Präsenz in DACH stärken und unsere strategische Channel-First-Ausrichtung weiter vorantreiben."

"Durch immer ausgefeiltere Bedrohungen und den anhaltenden Fachkräftemangel im IT-Bereich ist der Ansatz von Malwarebytes for Business gerade für kleinere IT-Abteilungen sehr interessant", sagt Thomas Hruby, Geschäftsführer bei Sysob. "Wir freuen uns deshalb, Malwarebytes in unser Portfolio aufzunehmen und unseren Resellern somit weitere durchdachte Lösungen zur Abwehr von Cyberattacken auf IT-Infrastrukturen zur Verfügung stellen zu können."

Insgesamt umfasst das B2B-Portfolio von Malwarebytes die Lösungen Malwarebytes Endpoint Detection and Response, Managed Threat Hunting, Malwarebytes Managed Detection and Response, Mobile Security für iOS, Android und Chromebook, Vulnerability and Patch Management, DNS Filtering, Cloud Storage Scanning sowie Application Block. Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit Malwarebytes bietet Sysob in Kürze unter diesem Link.