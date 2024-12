Die Sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG hat mit der Net at Work GmbH einen Distributionsvertrag für die DACH-Region über die E-Mail-Sicherheitslösung NoSpamProxy abgeschlossen. Ab sofort können Reseller diese auch beim Schorndorfer VAD beziehen. Der neue Herstellerpartner bietet ein mehrfach ausgezeichnetes E-Mail-Security-Gateway und hat als erstes Software-Produkt weltweit das BSI-Zertifikat BSZ erhalten.

Individuell anpassbar

Je nach Schutzbedarf des Unternehmens ist die Gateway-Lösung entweder als Suite oder einzeln in den Modulen NoSpamProxy Protection, NoSpamProxy Encryption, NoSpamProxy Large Files und NoSpamProxy Disclaimer erhältlich. Die multimandantenfähigen E-Mail-Security-Tools versprechen zuverlässigen Echtzeit-Schutz vor Malware, Ransomware und Spam, rechtssichere E-Mail-Verschlüsselung, einfachen Versand großer Dateien sowie eine zentrale Verwaltung von E-Mail-Disclaimern.

NoSpamProxy kann weltweit auf mehr als 4.000 Kunden verweisen und ist eine in Vermarktung und Entwicklung eigenständige Business Unit von Net at Work. Die Lösungen stehen als On-Premises-Version sowie als hochverfügbare Cloud-Services zur Verfügung. Net at Work wiederum bietet Unterstützung bei der digitalen Kommunikation und Zusammenarbeit mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure.

Wichtiger Teil des Geschäftsbetriebs

"E-Mail-Sicherheit hat sich in den vergangenen 15 Jahren von 'Sollte man mal drüber nachdenken' zu 'Daran hängt unser Geschäftsbetrieb' gewandelt", erklärt Stefan Cink, Director Business and Professional Services für NoSpamProxy. "Mit NoSpamProxy haben wir deshalb in Deutschland eine der leistungsfähigsten E-Mail-Sicherheitslösungen entwickelt. Wir freuen uns, unser Produkt nun bei Sysob dem Channel zur Verfügung stellen zu können."

"Unsere Partner berichten von einer deutlich wachsenden Nachfrage nach umfassenden E-Mail-Security-Lösungen", so Thomas Hruby, Geschäftsführer der Sysob IT-Distribution. "Umso mehr freut es uns, dass wir ihre IT-Sicherheitsprojekte mit NoSpamProxy jetzt noch gezielter unterstützen können."

Mehr Informationen über den neuen Herstellerpartner und seine Programme hat Sysob unter diesem Link zusammengefasst.

