Distributor Sysob lädt zu seiner fünften "Hausmesse am Berg" ein. Sie findet 2022 vom 22. bis 24. Juni statt - endlich wieder vor Ort. Traditionell wandern die Partner dabei zu den Infopoints der Hersteller in frischer Luft und luftiger Höhe. Belohnt werden sie mit schönen Ausblicken auf den Bayerischen Wald und interessanten Einblicken in die Strategie der beteiligte Hersteller. Das sind diesmal Bluecat, Cato Networks, Certgate, Clavister, Ekahau, NComputing, Password Safe by Mateso, Yubico und Zix.

Auftakt ist am 22.06. das Wiedersehen bei einem Abendessen im Arberseehaus. Am nächsten Morgen folgt die Wanderung. Ziel ist diesmal das Haus Schönblick am Hohenbogen. Den Weg dorthin säumen die Messestände der teilnehmenden Sysob-Herstellerpartner. An ihnen können sich Fachhändler und Reseller ohne Powerpoint-Schlachten, in lockerer Atmosphäre, frischer Luft und ganz corona-konform über Neuerungen und Vertriebsmöglichkeiten informieren. Nach stärkendem Mittagessen und dem Abstieg ins Hotel kann der fachliche Austausch dort in einer Gesprächsrunde im Speed-Dating-Format fortgeführt werden.

Wer gedacht hat, er habe mit der Wanderung schon sportliche Höchstleistungen erbracht, kann sich am Abend von Joey Kelly aufklären lassen, wie immer noch ein bisschen mehr herauszuholen ist. Sysob hat den Sportenthusiast als Keynote Speaker gewinnen können.

"Wir freuen uns, dem IT-Channel endlich wieder ein Come-Together vor Ort bieten zu können", sagt Sysob-Geschäftsführer Thomas Hruby. "Das Gipfeltreffen ist nicht nur eine Veranstaltung zum Netzwerken, sondern auch ein besonderes Outdoor-Event, bei dem es einfach Spaß macht, sich über unsere innovativen Produkte und Lösungen rund um Security, WLAN und Serverbased Computing zu informieren." Weitere Informationen, die vollständige Agenda und Anmeldemöglichkeiten finden Partner unter: https://gipfeltreffen.sysob.com/



Eröffnet wird die Veranstaltung auch 2019 wieder mit einem Abendessen im malerisch gelegenen Arberseehaus.

Zünftig in Lederhose und Dirndl empfängt das Sysob-Team die Gäste.

Die Sysob-Geschäftsführer Thomas Hruby (links) und Georg Thoma (rechts) begrüßen die Teilnehmer, geben einen Ausblick auf den bevorstehenden Tag am Berg und einen kleinen Rückblick auf 20 Jahre Sysob.

Der dunkle See birgt viele Geheimnisse – zum Beispiel, wer diese Gläser ausgetrunken hat.

Am nächsten Morgen. Endlich geht´s los: Die erste Gruppe ist bereit zum Gipfelsturm – wie es sich für echte Bergfexe gehört, kurz nach Sonnenaufgang – und Frühstück.

Markus Senbert, Channel Account Manager bei Sysob, begrüßt die Partner am ersten Infopoint und gibt die Richtung vor: „aufwärts und vorwärts“!

Vanessa Schweihofer und Armin Zähring von Password Safe by Mateso warten an ihrem Infopunkt gut gelaunt auf die IT-Bergsteiger.

Jan Quack, Solution Engineer bei Yubico, muss wie alle Herstellerverteter ohne Folienflut auskommen. Er kann dafür aber mit einem herrlichen Panorama Eindruck hinterlassen.

Thomas Jank (ChannelPartner) ist auch bei der wohlverdienten Ruhepause "näher am Channel".

Mirko Lasarz (NComputing) darf hier noch zuhören, er berichtet erst später über die Thin Clients seines Unternehmens. Achim Eberlein und Alexandra Wenda (Sematris) sind darauf schon gespannt.

Knapp unterm Gipfel: Der Clavister-Infopoint – am dem sich auch der eine oder andere erschöpfte Ausflügler in die Feinheiten der IT-Security einweisen lässt.

Keine einfache Aufgabe: Nazir Olumi, Senior Channel Sales Manager von Certgate, erklärt an der vorletzten Station vor dem Mittagessen die Notwendigkeit sicherer, mobiler Kommunikation und die Möglichkeiten drahtloser Authentifizierungstechnologien.

Überall Konzentration auf hohem Niveau …

… und das nicht nur wegen der ansehnlichen Meereshöhe.

Die Gipfelstürmer am Infopoint von G Data.

Ernste Sache: Patrick Auth (links) und Alexander Münkel von ITscope planen beim Mittagspause ihres ersten "Gipfeltreffens" die Route für den Abstieg.

Zwischen Infopoint-Berglauf und technischem Speed-Dating im Hotel sammeln Volker Reichart (Nasdo) und Uwe Eichhorn (Erdt Systems) neue Kräfte.

Der Austausch zwischen Herstellern und Fachhändlern geht beim "Speed Dating" im Hotel weiter.

Peter Marwan (ChannelPartner) mit Mathias Horn, Head of Sales bei Certgate.

Keynote Speaker und Mentalist Jakob Lipp erklärt, warum das „Mindset4.0“ manchmal geradewegs zum Ziel führt.

