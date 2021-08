Die Aktion des Value-Added-Distributors Sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG mit Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) und Weblib läuft bis zum 31. Dezember 2021 und beinhaltet einen Extra-Rabatt von 20 Prozent auf den Listenpreis der Weblib-Produkte. Für Sysob-Reseller steht eine skalierbare WLAN-Komplettlösung zur Verfügung, die sich nicht nur für den Gastro-Bereich eignet.

Händler können zwischen dem Starter Pack, dem Advantage Pack und dem Premium Pack wählen, die alle einen ALE Access Point aus der OmniAccess Stellar-Reihe sowie die Software-Lösung Smart Wifi von Weblib enthalten. Im Advantage Pack ist zudem die Weblib-Lösungen Order-It und im Premium Pack sind Order-It und Tab inStore enthalten.

Gemeinsamkeiten der Promo-Pakete

Der OmniAccess Stellar Wi-Fi 6 AP von ALE sorgt bei dem Bundle für eine schnelle Verbindung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich - auch dann, wenn viele Kunden oder Gäste gleichzeitig aktiv sind. Die Access Points eignen sich somit für Betriebe aller Größen, die einfache, sichere und skalierbare WLAN-Lösungen benötigen.

Die Software Smart Wifi von Weblib ist ein cloudbasiertes WLAN-Gäste-Management mit schneller Integration, variabler Portalseite, Analyse- und Marketingfunktionen. Über das Portal, welches individuell gestaltet werden kann, stellen Store-Betreiber ihren Kunden einen einfachen, DSGVO-konformen Zugang zum Internet bereit. Außerdem können Angebote gepostet und das Nutzerverhalten ausgewertet werden.

Advantage und Premium

Order-It - ab dem Advantage Pack dabei - unterstützt kontaktlose Bestellprozesse per Smartphone oder Tablet, ohne dass der Kunde eine App herunterladen muss. Der Zugriff auf das Menü erfolgt über den Login ins Gäste-WLAN, ebenso die Bezahlung über das integrierte Mangopay, was in pandemischen Zeiten die Gesundheit von Personal und Gästen schützt.

Tab inStore ist im Premium-Pack enthalten und für die mobile Geräteverwaltung sowie den Display-Einsatz am PoS zuständig. Darüber hinaus können Display-Inhalte je nach Abteilung oder Tageszeit zentral gesteuert werden.

