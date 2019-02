Die Sysob-Frühjahrs-Roadshow 2019 startet in Düsseldorf (26.3.), am Tag darauf geht es nach Hamburg und einen weiteren Tag später nach Leipzig, bevor die Sysob-Karawane in Stuttgart (2.4.), München (3.4.) und Wien (4.4.) Halt macht.

Das Motto der Veranstaltungsreihe lautet "Solutions eat Products for Breakfast", und tatsächlich enthält das dichtgedrängte Programm nur eine längere Pause (10:30 - 11:00 Uhr) für ein zweites Frühstück, um 13:00 und ist es auch schon zu Ende mit dem Live-Präsentationen und Diskussionen, die Reseller können sich danach wieder ihrem "Daily Business" widmen.

Lesetipp: Sysob wird 20

Zu den Protagonisten, die in Live-Szenarien ihre Lösungen präsentieren dürfen, zählen Vertreter aus den Bereichen WLAN und IT-Security. Sysob sorgt für die richtige Gruppierung der Referenten in den vier Lösungsszenarien "Starke Authentifizierung", "Business Continuity im Rechenzentrum". "IT-Sicherheit und Datenbankmanagement" sowie "Anforderungen an ein modernes WLAN".

Mit der Cloud auf die Karriere-Sonnenseite!

Während der halbtägigen Veranstaltung bekommen die Reseller die Gelegenheit, sich über die aufeinander abgestimmten Produkte aus dem Sysob-Angebot zu informieren. Anschließend sollten sie in der Lage sein, Anwendungsszenarien für ihre Kunden zu erstellen, und hierfür unter Umständen neue Lösungen in ihr eigenes Portfolio aufzunehmen.

Im Rahmen der Roadshow rückt der VAD diese Lösungen in den Vordergrund und führt die technischen Abläufe bei derer Nutzung Schritt für Schritt live vor.