Um Reseller und Systemhäuser zu unterstützen und ein Dankeschön für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2020 zurückzugeben, startet die Sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG eine Adventsaktion. In jeder Adventswoche präsentiert der Value-Added-Distributor ein Angebot aus den Bereichen IT-Security, WLAN und Server-based Computing für die Sysob-Partner. Sie sind am jeweiligen Adventssonntag sowie in der darauffolgenden Arbeitswoche gültig.

Fünf Prozent Rabatt

Vom 29. November bis 4. Dezember 2020 winken beim Kauf eines Yubico-Sicherheitsschlüssels aus der neuen YubiKey 5-Serie fünf Prozent Rabatt auf die Bestellung. Zusätzlich wird nach Ende der Aktionswoche eine kostenfreie technische Einführung durch einen Sysob Pre-Sales Engineer unter allen Teilnehmern verlost.

In der zweiten Adventswoche vom 6. bis 11. Dezember 2020 erhalten Reseller fünf Prozent Rabatt auf alle Bestellungen von Lösungen des SBC-Herstellers Thinstuff, den Terminalserver-Tools sowie Citrix-Solutions. Thinstuff ermöglicht einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern den gleichzeitigen Fernzugriff auf alle Windows-Desktops und deren Anwendungen.



In der Aktionswoche vom 13. bis 18. Dezember 2020 werden bei einem Kauf ab 10 Access Points der Alcatel-Lucent Enterprise OmniAccess Stellar-Reihe ebenfalls fünf Prozent Rabatt gewährt. Der Preisnachlass gilt nur für Hardwarekomponenten. Außerdem haben alle Teilnehmer die Chance auf ein kostenfreies Bundle aus einem Alcatel-Lucent Enterprise Stellar AP1101 plus 1 Jahr OC Cirrus.

Zu guter Letzt erhalten Fachhändler bei einem Kauf von mindestens 10 NComputing-Thin Clients im Zeitraum 20. bis 25. Dezember 2020 fünf Prozent Rabatt on top auf alle Hardwarekomponenten. Software und Support sind auch hier ausgeschlossen. Unter allen Teilnehmern der vierten Adventwoche wird ein kostenfreies Bundle aus einem RX420 RDP und ein Jahr AMP verlost.

Weitere Informationen, die Teilnahmebedingungen zu der Sysob-Adventsaktion finden sich unter diesem Link.