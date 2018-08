Bei der Sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG können Fachhandelspartner mit Schwerpunkt WLAN ein Schnäppchen machen. Ab September 2018 erhalten interessierte Reseller zwei Monate lang beim Kauf von vier NFT 2ac Access Points der LigoWave Inc. Limited einen Zugangspunkt gratis dazu.

LigoWave bietet eine breite Palette an Access Points für den Innen- und Außenbereich. Die leicht zu bedienenden und kostengünstigen Dual-Band Access Points basieren auf der 802.11ac-Technologie und ermöglichen eine maximale Datenübertragungsrate von 1.167 Gbit/s. Mittels drei Ethernet-Ports lassen sich gleich mehrere Geräte an die Zugangspunkte anschließen.

Als Teil der Infinity-Serie sind die Zugangspunkte zudem entweder als Standalone- oder Cloud-Lösung oder mit integriertem Controller erhältlich. In der Cloud-Variante lässt sich dank der speziellen Managementsoftware eine unbegrenzte Anzahl an Geräten einbinden. Die Access Points eignen sich daher für den Einsatz in Unternehmen unterschiedlichster Größe und Branche sowie in Gebieten ohne Breitbandausbau.

„Als Distributor mit dem Schwerpunkt WLAN legen wir viel Wert darauf, Partner mit innovativer Soft- und Hardware bei ihren WLAN-Projekten zu unterstützen und ihnen die Vorzüge unserer Hersteller mit passenden Aktionen näher zu bringen“, so Thorsten Leckebusch, Channel Account Manager bei Sysob. „Mit LigoWave haben wir einen Hersteller gefunden, dessen Produkte exakt die Bedarfe unserer Partner abdecken: flexibel einsetzbar, kostengünstig und auf dem neuesten Stand der Technik.“

Weitere Infos zur Aktion sowie Datenblätter zu den Produkten finden sich unter diesem Link.