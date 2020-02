„Wir zahlen es Ihnen heim!“ Mit diesem Motto wirbt auch in diesem Jahr die Sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG um Umsätze der teilnehmenden Herstellerpartner. Im Aktionszeitraum vom 10. Februar bis 31. März 2020 können Sysob-Fachhändler bei ihren Einkäufen Treuepunkte sammeln.

Nach der erfolgreichen Registrierung gibt es pro angefangene 100 Euro Nettoumsatz mit Alcatel-Lucent Enterprise, Clavister, Kentix, NComputing, Stormshield, Ucopia oder Yubico einen Treuepunkt gutgeschrieben. Nach Ablauf der "Heimzahlaktion" können die gesammelten Treuepunkte gegen die zur Auswahl stehenden Prämien eingelöst werden.

