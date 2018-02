Die Sysob IT-Unternehmensgruppe GmbH & Co. KG, Value-Added-Distributor aus der Oberpfalz, lädt auch in diesem Jahr ihre Händler zu ihrer etablierten Roadshow ein. Die Roadshow startet am 27. Februar 2018 in Frankfurt und gastiert anschließend in Köln, Hamburg, Berlin und München.

Für interessierte Reseller, IT-Consultants und Administratoren bieten die Veranstalter hilfreiche Praxistipps zur Umsetzung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Schon ab Mai 2018 werden Unternehmen in puncto Datensicherheit und -integrität deutlich stärker als bisher in die Pflicht genommen. Daher erklärt Sysob nicht nur die neuen Normen und Richtlinien, sondern präsentiert mit spezifischen Produkten und Lösungsszenarien auch konkrete Maßnahmen zur Umsetzung.

Der schwedische Herstellerpartner Clavister zeigt, wie UTM Firewall-Lösungen mit sicherer VPN-Verbindung Datenschutzkonformität auch in verteilten Unternehmensnetzwerken gewährleisten. Zum Thema normgerechtes Passwort- und Identity-Management referieren Spezialisten von Mateso zu Password Safe und von Yubico zu deren Authentifizierungslösung. Alles rund um die neuen Anforderungen im Bereich WLAN erfahren die Teilnehmer von Ucopia.

Für den Einstieg in die halbtägigen Veranstaltungen wurde jeweils Keyspeaker Jürgen Breitenlohner von der GDS - Gesellschaft für Datenverarbeitungssysteme mbH eingeladen.

Weitere Informationen, Agenda, die genauen Termine und Veranstaltungsorte sowie die Anmeldung zur Roadshow finden sich unter diesem Link. (KEW)

