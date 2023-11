Security-Distributor Sysob hat die Führungsebene seines Vertriebsteams mit zwei erfahrenen Channel-Größen neu besetzt und dabei die Vertriebsleitung in eine Doppelspitze mit jeweiligem Fokus auf Reseller und Hersteller aufgeteilt. Damit will der VAD künftig noch gezielter auf die jeweiligen Bedürfnisse seiner Fachhandels- und Herstellerpartner eingehen. Diese profitieren nun von dedizierten Ansprechpartnern und kürzeren Wegen im Tagesgeschäft.

Aufstieg und Einstieg

Als Channel Sales Director ist Markus Senbert bereits seit Mitte des Jahres für das Key Account Management sowie den Auf- und Ausbau der Reseller-Partnerschaften verantwortlich. Der 43-jährige Diplom-Kaufmann ist seit über 15 Jahren bei Sysob. Senbert war in dieser Zeit viele Jahre als Channel Account Manager unter anderem für Lösungen von Yubico, AirID und Trustwave zuständig und leitete das Inside Sales-Team des Security-VAD.

Das Portfolio- und Herstellermanagement übernimmt Michael Schwidder. Neu bei Sysob verantwortet der 54-Jährige als Vendor Alliance Director das Channel Account Management sowie die Bereiche Marketing und Pre-Sales. Auch das Business Development in Richtung Hersteller und Fachhandelspartner, die Anpassung der Produktpalette an die jeweiligen Kunden- und Marktbedürfnisse sowie die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Hersteller im Sysob-Portfolio gehören zu seinen Aufgaben.

Diplom-Elektrotechniker Schwidder startete bereits 1995 seine Karriere in der IT-Branche. Er war bisher mit den Schwerpunkten Channel-Management, -Marketing und -Business Development in führenden Positionen bei international agierenden Herstellern tätig. Schwidder kam im Juli 2023 von Logitech, wo er als Channel Lead DACH-Video Collaboration Verantwortung übernahm. Weitere berufliche Stationen in leitenden Funktionen waren Unternehmen wie Eicon, Dialogic oder Patton.

Doppelspitze als optimale Basis

"Mit der Einführung einer Doppelspitze in der Vertriebsleitung werden unsere Kernkompetenzen in Richtung Hersteller- und Reseller-Betreuung stärker fokussiert", so Thomas Hruby, Geschäftsführer bei Sysob. "Der 'Value-Add-Gedanke' gegenüber unseren Partnern und Kunden hat hierbei höchste Priorität. Wir freuen uns, dass wir die vertriebliche Führungsebene mit starken, erfahrenen Köpfen besetzen konnten und möchten mit ihnen gemeinsam die Marke Sysob weiter als Synonym für Mehrwert, Kompetenz und Vertrauen im DACH-Channel etablieren."