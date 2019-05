Die Sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG und die G Data Software AG arbeiten jetzt zusammen. Der Value Added Distributor setzt auf „IT-Security made in Germany“ und ergänzt sein Portfolio um die Business-Lösungen aus Bochum. Beide Unternehmen streben eine strategische und langfristig angelegte Zusammenarbeit sowie den Ausbau ihrer Marktposition im DACH-Kernmarkt an.

Das B2B-Portfolio von G Data bei Sysob beinhaltet die gesamte Bandbreite von Endpoint Security über Netzwerksicherheit mit proaktiven NextGen-Security-Technologien bis hin zu vollumfänglichen Managed-Service-Angeboten, die durch IT-Dienstleister verwaltet werden können.

Mit KI und Machine Learning

Mit dabei sind auch die neuen Unternehmenslösungen des Business-Line-up 14.2 mit Deep-Ray-Technologie, welche mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning arbeitet. Neu integriert sei auch die Mandantenfähigkeit in den Lösungen Managed Endpoint Security und Endpoint Protection Business, erklärt der VAD. Dank dieser Multi-Tenancy-Funktion können nun G Data-Sicherheitslösungen mehrerer Kunden oder Standorte in einer einzigen Instanz verwaltet werden.

„Sysob ist ein starker Distributor mit viel Erfahrung und Know-how im Bereich IT-Security“, erklärt Hendrik Flierman, Global Sales Director bei G Data. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und legen es auf eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft an. Mit Sysob wollen wir gerade in unserem Kernmarkt Deutschland, Österreich und der Schweiz weiterhin nachhaltig wachsen und unser B2B-Geschäft weiter entscheidend ausbauen. Hierzu wird der Distributor unser gesamtes B2B-Portfolio vertreiben.“

„G Data ist ein großer Player im Security-Geschäft und eine wichtige Ergänzung unseres Angebotsspektrums“, so Georg Thoma, Geschäftsführer bei Sysob. „Durch die strategische Zusammenarbeit festigen wir gezielt unsere Position als Value Added Distributor für IT-Sicherheit. Mit G Data können Sysob-Partner ihren Kunden vertrauensvolle IT-Sicherheitslösungen und -services made in Germany bieten und ihr Portfolio um einen starken Namen im Security-Business ergänzen.“