Bereits zum achten Mal hat Sysob Anfang des Jahres Awards an seine besten Bestandspartner, außergewöhnlich erfolgreiche Newcomer und besonders bewährte Herstellerpartner vergeben. Der Award wird jeweils für das zurückliegende Jahr vergeben. Für 2024 waren die Kategorien "Best Vendor", "Best Reseller", "Best Newcomer" und "Best Deal" sowie erstmals die Kategorie "Best Marketing" ausgelobt.

"Entscheidende Kriterien für die Prämierung der Gewinner waren vor allem ihre hohen Umsatzsteigerungen, ihr großes Commitment gegenüber Sysob sowie gemeinsam mit dem Value-Added-Distributor erfolgreich durchgeführte Channel-Aktionen", teilt der Distributor mit. Durch die Honorierung der Fachhändler in der gesamten DACH-Region möchte Sysob seine länderübergreifenden Aktivitäten hervorheben. Gleichzeitig soll so ein Zeichen für den weiteren Ausbau der Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesetzt werden.

Mit einem "Sysob Excellence Award 2024" wurden die Hersteller Clavister (Best Vendor) und Yubico (Best Marketing) ausgezeichnet. Best Newcomer 2024 ist mit Avency ein IT-Dienstleister aus dem Münsterland. Der "Best Deal"-Award ging an EBS Eagle & Bear Secure IT in Berlin. Als "Best Reseller Deutschland" von Sysob darf sich 2024 XNC aus Köln bezeichnen, "Best Reseller Österreich" ist Antares-NetlogiX aus Amstetten in Niederösterreich, "Best Reseller Schweiz" ist KMU Informatikpartner.