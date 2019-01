Als Thomas Hruby 1999 die Sysob GmbH gründete, hätte er sich eine derartige Erfolgsstory sicherlich nicht träumen lassen - vor allem nicht in der hart umkämpften Distributionsbranche. In den vergangenen 20 Jahren sind nämlich zahlreiche kleinere und größere VADs (Value Added Distributoren) insolvent gegangen oder sie wurden - im Erfolgsfall - aufgekauft, so wie zuletzt Acmeo. Sysob hingegen agiert nach wie vor eigenständig und ist sogar Ende 2017 anorganisch gewachsen. Seit dem Einstieg von Beyond Capital Partners bei Ebertlang und Sysob im Mai 2017 arbeiten beide Spezialdistributoren als Schwestergesellschaften zusammen (ChannelPartner berichtete).

Laut den Sysob-Geschäftsführern Thoms Hruby und Georg Thoma ist der Distributor im gerade abgelaufenen Jahr so stark gewachsen wie noch nie, nämlich um über 20 Prozent und man sei dem Ziel eines Jahresumsatzes von 20 Millionen Euro schon sehr nahe. In der eigenen Kundendatenbank sind demnach rund 6.500 Reseller gelistet, die vorwiegend mittelständische Kunden mit den von Sysob angebotenen Netzwerk- und Security-Lösungen bedienen. Etwa 1.700 dieser Fachhändler und Systemhäuser bezeichnet Sysob als aktiv, und ungefähr ein Viertel von diesen Vertriebspartnern gelten für Hruby und Thoma als Top-Reseller

Viele dieser Top-Partner kommen auch jeden Sommer zu dem von Sysob durchgeführten "Gipfeltreffen" im Bayerischen Wald am kleinen und großen Arbersee. Dieses exzellent organisierte Event dient nicht nur dem Networking der Partner untereinander, sondern es vermittelt in einer einzigartigen Atmosphäre die Inhalte der Sponsoren.

Diese nämlich müssen beim "Gipfeltreffen" im Bayerischen Wald" auf Power Point komplett verzichten. Jeder von ihnen erhält lediglich einen ca. zehnminütigen Slot auf dem Wanderweg rund um den großen Arbersee. Die Reseller nehmen nach einem anstrengenden Aufstieg zu diesem wunderschön gelegenen Bergsee den bequemen und flachen Rundweg gerne in Kauf, um sich alle 100 bis 200 Meter über die neuesten Technologien der bei Sysob engagierten Lieferanten informieren zu lassen.

2018 waren die Themen „Security“ und „Managed WLANs“ auf der geführten Wanderung vorherrschend. Bei dem Gipfeltreffen" vom 3. - 5. Juli 2019 dürfte das IoT-Ökosystem (Internet of Things) eine wichtige Rolle spielen. Vor dem Gipfeltreffen im Sommer steht aber die Frühjahrs-Roadshow 2019 an. Dort macht Sysob an folgenden Stationen Halt: Düsseldorf (26. März), Hamburg (27. März), Leipzig, (28. März), Stuttgart (2. April), München (3. April) und Wien (4. April).