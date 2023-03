Zum sechsten Mal zeichnete Sysob Partner für "exzellente Leistung und besonderes Engagement" im zurückliegenden Jahr aus. Awards gab es Anfang dieses Jahres in den Kategorien "Best Vendor", "Best Reseller" und "Best Newcomer". Der Value-Added-Distributor ehrte den besten Hersteller, den besten Fachhandelspartner und jeweils den besten Newcomer-Reseller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gewinner in der Kategorie "Best Vendor" ist Yubico. Mit dem Anbieter verbindet Sysob schon seit 2017 eine enge und erfolgreiche Partnerschaft. Ausschlaggebend für die Auszeichnung des Authentifizierungsspezialisten waren dessen stetiger Ausbau des Channel-Geschäfts sowie das große Commitment gegenüber Sysob.



Den Award als „Best Vendor 2022“ erhielt Yubico. Bei der Übrgabe anwesend waren Daniela Bergbauer (Inside Sales, Sysob), Georg Gann (Yubico), Markus Senbert (Channel Account Manager, Sysob), Christian Müller (Yubico) und Patrick Schnell (Yubico).

Die Channel Account Manager Peter Schneider (links) und Markus Senbert (rechts) überreichen Matthias Brenner und Daniel Mühlhauser von Bechtle den Award des VADs als „Best Reseller Deutschland“.

Marco Schönberger (Key Account Manager bei Sysob, links) überreicht den „Best Reseller Österreich“-Award an Antares.

Marco Schönberger (Key Account Manager bei Sysob, Mitte) mit dem Team von CoMiKo („Best Newcomer Österreich").

Lukas Bingel und Thomas Müller von KMU Informatikpartner freuen sich über den soeben von den Sysob Channel Account Managern Peter Schneider (links) und Markus Senbert (rechts) überbrachten Award „Best Reseller Schweiz“.

Leslie Gurtner von Konzeptplus nimmt von Markus Senbert (Sysob Channel Account Manager) den Excellence Award 2022 in der Kategorie „Best Newcomer Schweiz“ entgegen.

Die Auszeichnung als "Best Reseller Deutschland" ging an Bechtle. Mit dem Systemhaus hat Sysob bereits zahlreiche Großprojekte realisiert und plant 2023 den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit.

Bester Newcomer in Deutschland ist Magellan. Das Kölner Unternehmen startete im ersten Kooperationsjahr sehr erfolgreich. Mit dem Award unterstreicht Sysob, das große Potenzial, das es für künftige Vertriebsaktivitäten sieht.

Erfolgreiche Sysob-Partner in Österreich und der Schweiz

In Österreich überzeugte Antares durch hohe Umsätze und die gute Kommunikation über mehrere Jahre hinweg als "Best Reseller". Der zweite Award-Gewinner aus Österreich ist das IT-Consulting-Unternehmen CoMiKo. Der "Best Newcomer" vertreibt Produkte von Stormshield und möchte sein Angebot mit weiteren Herstellern aus dem Sysob-Portfolio ausbauen.

In der Schweiz erhält KMU Informatikpartner zum zweiten Mal den Titel "Best Reseller". Das Systemhaus verzeichnet seit Beginn der Zusammenarbeit mit Sysob vor neun Jahren ein kontinuierliches Umsatzwachstum vor allem mit Lösungen von Netwrix. Als "Best Newcomer Schweiz" wurde Konzeptplus für seine großen Umsatzzuwächse im Jahr 2022 sowie seine vertriebliche und technische Expertise im Bereich der Yubico-Lösungen ausgezeichnet.

