Sysob hat Hersteller- und Systemhauss-Partner für ihre Leistungen und ihr Engagement im Geschäftsjahr 2021 ausgezeichnet. Es ist bereits das fünfte Mal, dass der Value-Added-Distributor diese Awards vergibt. Der "Sysob Excellence Award" wurde dieses Jahr einmal in der Kategorien "Best Vendor" und dreimal in der Kategorie "Best Reseller" vergeben - an den jeweils erfolgreichsten Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Auszeichnung ging in Deutschland an Planet 33, in der Schweiz an KMU Informatikpartner und in Österreich an Base-IT. Dadurch möchte Sysob ein Zeichen für den weiteren Ausbau der Präsenz in der gesamten DACH-Region setzen. Auswahlkriterien waren unter anderem realisierte Projekte, erzielte Umsätze, Maßnahmen zur Partnerunterstützung und neue Angebote.

In der Kategorie "Best Vendor" wurde Ekahau ausgezeichnet. Der finnisch-amerikanische Anbieter von WLAN-Planungs- und Optimierungstools sowie WLAN-basierten Ortungslösungen ist seit 2016 Partner von Sysob. 2021 erzielte er von allen Herstellerpartnern das stärkste prozentuale Umsatzwachstum mit Sysob. Außerdem konnte er seine Bekanntheit auf dem deutschsprachigen Markt deutlich steigern und zahlreiche neue Partner gewinnen. "In Trainings und Webinaren konnten Fachhändler gezielt ihr Know-how in puncto WLAN ausbauen und somit ihren eigenen Vertrieb und das Geschäft von Ekahau vorantreiben", liefert Daniel Stockerl, Channel Account Manager für Ekahau bei Sysob, einen Erklärungansatz für den Erfolg.

"Mit der Auszeichnung von Base-IT, Planet 33 und KMU Informatikpartner würdigen wir die drei besten Reseller der DACH-Region in 2021", sagt Peter Schneider, Channel Account Manager für Mateso bei Sysob. "Alle drei Unternehmen sind strategisch wichtige Partner von Sysob in ihren jeweiligen Verkaufsgebieten: Base-IT konnte sich als bedeutender Partner in Österreich etablieren und mit unseren deutschen und Schweizer Award-Gewinnern planet 33 und KMU Informatikpartner verbindet uns bereits seit Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Planet 33 aus München konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr mehr als verdoppeln und hat sich auf den Vertrieb der Lösungen von Mateso, Yubico und Kentix aus dem Sysob-Schwerpunktbereich Security spezialisiert.

Die KMU Informatikpartner AG arbeitet seit 2013 mit Sysob zusammen und konnte seitdem jedes Jahr um mindestens 20 Prozent wachsen. Den höchsten Umsatz erzielt das Systemhaus derzeit mit Mateso-Produkten.

Auch Base-IT fokussiert sich im Sysob-Portfolio auf die Produkte des Passwort- und Identitätsmanagement-Spezialisten Mateso. Zudem konnte der österreichische Reseller durch den Vertrieb von Yubico-Lösungen weitere Umsatzkanäle zu erschließen.

Mehr zum Thema

Sysob zeichnet beste Partner 2020 aus

Mateso und Sysob vereinbaren Zusammenarbeit

Sascha Harmuth geht zu Mateso

Yubico besetzt Channel-Positionen neu

Yubico stärkt Vertrieb und legt Partnerprogramm auf