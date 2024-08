Die Wurzeln in der Druckerbranche kann der fränkische Distributor Systeam nicht verleugnen. Produkte und Lösungen rund um Dokumente sind nach wie vor ein Schwerpunkt des Produktportfolios und damit auch auf der Systeam-Hausmesse "Inform".

Doch Systeam hat sich in den letzten Jahren wesentlich breiter aufgestellt, was sich auch bei der Hausmesse widerspiegelt. Über 50 namhafte Hersteller von Druckern, Scannern, Netzwerkkomponenten, Monitoren, Notebooks und Zubehör werden dieses Jahr auf rund 1.600 Quadratmetern auf der Inform im Energiepark in Hirschaid bei Bamberg vertreten sein, um ihre neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie zu präsentieren.

Besucher haben die Möglichkeit, sich über die neuesten Produkte und Lösungen zu informieren, an spannenden Fachvorträgen teilzunehmen und sich mit Experten auszutauschen. Auf der Agenda stehen dabei, unter anderem, Beiträge von Avocor sowie der Firmen APC, Brother und Canon.

Logistikbesichtigung in Ebensfeld

Zusammen mit seinen Ausstellern sorgt der Distributor zudem während der Messe für eine abwechslungsreiche Unterhaltung unter dem Motto "Gaming". So können die Besucher verschiedene VR-Simulatoren und Retro-Spiele, u.a. ein übergroßes Pac Man Spiel, den Atari Pong Table, ein Arcade Automat oder 5D VR Simulator, ausprobieren.

Zusätzlich Systeam während der Messe Besichtigungen des Logistikzentrums in Ebensfeld an. Das 2013 errichtete Gebäude besitzt eine Grundfläche von über 12.000 Quadratmetern. Neben einem eigenen Lagerverwaltungssystem gibt es dort ein Regal-Bedien-Gerät (RBG) und zwei Multi-Level-Shuttle (MLS)-Gassen zur schnellen Kommissionierung. Zur Qualitätssicherung wird jeder Kommissionierungsvorgang gewogen. Laut Systeam erreicht man durch eine konsequente Kontrolle vom Wareneingang bis zum Versand bei einer effektiven Qualitätssicherung eine Fehlerquote unter 0,03 Prozent.

Zum Abschluss des Messetages lädt Systeam zu der beliebten Abendveranstaltung in der Brose Arena, der Heimspielstätte des Basketball-Bundesligisten Bamberg Baskets, ein. Bei leckerem Essen, fränkischem Bier und Cocktails gibt es hier die Gelegenheit den Messetag Revue passieren zu lassen. Für die musikalische Unterhaltung dabei sorgt die Band Heaven.

Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.systeam.de/inform/.

