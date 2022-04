Schon seit geraumer Zeit ist es die Strategie beim fränkischen Spezialdistributor Systeam, sich zusätzlich zum starken Druckerfokus breiter aufzustellen. Dabei hat der Grossist auch den AV- und Signage-Bereich ins Visier genommen.

Auch auf Kundenseite stellt man bei Systeam wachsenden Bedarf in diesem Segment fest: "Wir sehen bei unseren Kunden eine steigende Nachfrage an AV- und Collaboration-Lösungen. Wir haben daher einen Partner gesucht, der unser Business in diese Richtung erweitert", erklärt Dominik Dütsch, Produktmanager bei Systeam.

Breites AV-Portfolio

Mit Vivitek, einer Marke der chinesischen Delta Group, ist man bei Systeam nun fündig geworden: "Vivitek steht für hohe Qualität sowie innovative und intuitive Lösungen. Darauf legen auch wir viel Wert. So können wir unseren Kunden ab sofort auch im AV-Bereich ein weitreichendes Portfolio bieten", erläutert der Systeam-Produktmanager. Die Partnerschaft soll den Vertrieb der gesamten Produktpalette an Projektoren, Displays, Digital Signage-Lösungen und der NovoConnect-Familie für die drahtlose Zusammenarbeit umfassen.

Für Nadja Zink, Regional Sales Manager EMEA bei Vivitek, ist die Distributionsvereinbarung ein Beispiel dafür, dass "die Schnittmenge aus AV- und IT-Branche immer größer wird". Die Partnerschaft mit dem Distributor und dessen Händlernetzwerk sei ein großer Gewinn. "Gemeinsam können wir die Kundenanforderungen, die New Work und hybride Arbeitsweisen mit sich bringen, aus einer Hand erfüllen", bekräftigt Zink.



Im chinesischen Wuijang besitzt Delta Electronics große Produktionsstätten.

Unter anderem werden dort in der Woche mehrere tausend Projektoren produziert.

James Hsu, Director EMEA Operations der Delta-Marke Vivitek, kennt sich in der Beamer-Fertigung gut aus.

Hier wird das elektronische Herz der Geräte produziert.

Die Rohlinge der Leiterplatten fahren auf dem Fließband in den Lötroboter.

Auf Lochstreifen, die wie die alten Super-8-Filme aussehen ...

... werden die zu verlötenden Bauteile herangeführt.

In einem weiteren Arbeitsgang wird die Platine noch in die richtige Form geschnitten.

Nicht alle Arbeiten an der Platine werden maschinell erledigt.

Besonders aufwändig ist die Fertigung des Farbrads. In diesen großen Reaktoren ...

... werden Glasplatten mit einer lichtdurchlässigen Farbschicht bedampft.

Aus eingefärbten und weißen Glassubstraten werden ...

... keilförmige Elemente geschnitten.

Diese müssen noch von Hand mit Wasser ...

... am Schleifstein entkratet werden.

Danach werden die Fragmente gewaschen, ...

... getrocknet ...

... und zur Weiterverarbeitung bereitgestellt.

In einer Schablone werden nun die Elemente zu einem Ring angeordnet ...

... und verklebt.

Die Fertigung des Farbrads geschieht noch zu weiten Teilen in Handarbeit.

Die fertigen Farbräder kommen für den bruchsicheren Transport zum nächsten Arbeitsschritt ...

... in staubgeschützte Boxen.

Dann wird die Lichteinheit unter Reinraumbedingungen assembliert.

Hier herrscht permanenter Überdruck, damit staubhaltige Umgebungsluft nicht in die Kammer dringt.

Nach der Montage erfolgt bereits der erste Funktionstest.

Mit einem Testbild lässt sich die Optik justieren.

Nun geht es an den Zusammenbau des kompletten Geräts.

Die ein den vorherigen Arbeitsschritten vorgefertigten Baugruppen ...

... werden zusammen im Gehäuse verbaut.

Nach der Assemblierung erfolgen weitere Funktionstests.

In der "Burn In Area" laufen die Geräte ...

... über mehrere Stunden im Dauertest.

Auch Rückprojektionsgeräte werden hier auf Kundenwunsch produziert.

Ein weiterer Testlauf für die Lichteinheit eines größeren Projektors.

Hier laufen die großen ....

... Installationsprojektoren vom Band.

Delta produziert für viele namhafte Projektorenmarken, die wir hier allerdings nicht nennen können.

Geräte, die bei der Funktionsprüfung durchfallen, kommen mit den entsprechenden Ersatzteilen zurück in den Produktionszyklus.

Appliances für Digital-Signage-Lösungen ...

... werden in Wuijang ebenfalls produziert.

Persönliche Verpflegung der Belegschaft für einen langen Arbeitstag.

Am Ende des Produktionsprozesses steht die Verpackung der fertigen Geräte.

Im Delta-Komplex sind auch Labore zu Forschungszwecken und zur Qualitätskontrolle untergebracht.

Die Laborleiterin erläutert die Aufgaben der Einrichtung.

So werden beispielsweise Proben von chemischen Substanzen überprüft.

Das ist nicht das Holodeck auf der Enterprise, sondern die EMV-Kammer.

Hier wird unter anderem die elektromagnetische Verträglichkeit der Produkte überprüft.

Im hauseigenen Showroom zeigt Delta das Produktportfolio.

Das Vivitek-Portfolio erstreckt sich vom ultraportablen Mini-Beamer bis zum großen Installationsprojektor.

Kurzdistanzprojektoren bieten Vorteile insbesondere bei interaktiven Projektionsumgebungen.

Der Showroom lässt sich auch zum 3D-Kino umwandeln.

Vor dem Gebäude ist dem Fotografen noch das aktuelle Plugin-Hybrit-Testfahrzeug von Delta vor die Linse gefahren.

